“El muerto que vos matáis goza de cabal salud”: AMLO salió al paso a especulaciones sobre su estado

A través de un video difundido la tarde de este miércoles a través de sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasada confirmó que se había contagiados de coronavirus por tercera vez, envió a sus detractores y seguidores un mensaje de tranquilidad sobre su salud.

En el video, el presidente mexicano negó una serie de rumores que han surgido en su país frente a su salud, luego de que, por ocasión de su caso de contagio de covid-19, debiera aislarse y evitar apariciones públicas mientras se recupera.

“El muerto que vos matáis goza de cabal salud”, sentenció irónicamente AMLO, saliendo así al paso de sus detractores quienes en repetidos espacios han elevado una serie de rumores sobre la eventual ocurrencia de episodios coronarios, o afecciones cardíacas que pusieran en riesgo la vida del mandatario.

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud”, sentenció el dirigente también del partido Morena, quien aclaró que se vio obligado a grabar ese video debido al surgimiento de ‘especulaciones.

Algunos sectores de la oposición a AMLO habían difundido información falsa sobre el estado e salud del mandatario. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es necesario decirles que estoy bien, tengo covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, me fui a Veracruz, hubo cambio de clima”, explicó el mandatario, quien precisó que debido a su enfermedad, y a un debilitamiento propio por la gira que había emprendido, sufrió a comienzo de la presente semana un problema de salud.

“Se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión evaluando el tren Maya me quedé dormido”, sentenció AMLO para dar a entender que por un momento le dió “una especia de pálida, hablando coloquialmente”.

Sin embargo, el dirigente aclaró en su video que “no perdí el conocimiento”, pero reconoció que si experimentó una suerte de “desmayo transitorio”, pero apuntó a que fue oportunamente atendido por el personal médico.

“Querían llevarme en ambulancia al hospital pero yo no acepté”, reconoció AMLO, quien agradeció a las personas que le atendieron en el lugar de la reunión, narrando que le fue puesto un litro de suero, lo que ayudó a que se le restituyera un buen nivel de presión.

“Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón ni en el cerebro”, aclaró López Obrador, quien agregó que contrario a lo que han expresado sus adversarios, él se encuentra en la residencia presidencial avanzando en su recuperación.

López aclaró que ha permanecido aislado por cuenta de su caso de coronavirus y admitió que este le dio más duro debido al desgaste físico de una gira que adelantaba, - Foto: REUTERS

“Empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación”, dijo López, quien aclaró que contrario a lo que se ha dicho públicamente en su país, él no se encuentra rodeado de médicos, ni tampoco ha sufrido alguna clase de ‘derrame cerebral’.

Desde las inmediaciones de un museo interno en la residencia y sede de Gobierno de México, AMLO reconoció que llegó a la Ciudad de México a bordo de una ambulancia aérea, pero aclaró que él “no venía en camilla, venía consciente”.

“Afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando” dijo, a la vez que reconoció que aprovechó el tiempo del aislamiento para preparar dos de los los discursos que tiene que entregar la próxima semana; el del 1 y el 5 de mayo; el primero de ellos con ocasión del día del trabajo.

“Estamos bien y de buenas”, afirmó el mandatario sobre la situación de su país, reconociendo algunos de los temas positivos y de crecimiento que vive su nación en la actualidad.

El dirigente realizó un recorrido por un museo interno en su residencia, en honor a un expresidente de su país; Madero, sobre quien señaló, sin hacer explícita la comparación con él, que fue objeto de persecuciones y calumnias por parte de la prensa y los intelectuales de su tiempo.

El presidente mexicano invitó a sus detractores a no desear el mal al prójimo. - Foto: Twitter @lopezobrador_

“Ahora que me he vuelto a enfermar llama la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera”, dijo el mandatario, quien complementó con la frase “no deberían ser así, no hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo”.

Este es el video publicado por López: