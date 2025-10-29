Suscribirse

El país de América Latina que produce más pescado y ‘tumba’ a EE. UU.; ahora compite con China e Indonesia

Tres países latinoamericanos contribuyen en un 50 % a la producción marítima en la región.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 4:41 p. m.
Las comunidades anfibias son aquellas que además de habitar a orillas del río, dependen de él para sustentar a sus familias.
El país de América Latina que produce más pescado y ‘tumba’ a EE. UU. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción global de pescado alcanzó su auge en 2022, llegando a 223,2 millones de toneladas.

La organización asegura que seguirá aumentando la producción hasta el año 2032. Igualmente, hay un país en América Latina que se destaca, con un 3 %, en la producción de estos animales para el consumo, como uno de los mayores pescadores industriales y el desarrollo de la agricultura sostenible a nivel mundial.

Recomendaciones a la hora de comprar comida de mar en Semana Santa . Un experto en la materia nos cuenta cuáles son los tipos de pescados que más se venden por estos días en Cali, cómo elegirlos y de qué manera prepararlos para que queden saludables y deliciosos. Raúl Palacios / El País.
Países con mayor producción de pescado en el mundo | Foto: Raúl Palacios

Top 5 de países que producen más pescado en el mundo

De acuerdo con la FAO, los países que más producen pescado se ubican en el continente asiático, encabezados por China, con un 36 % de producción a nivel mundial.

Contexto: 500 mil nuevos peces sembrados en Arjona y Mahates para dinamizar la economía en Bolívar
  • China – 36 % de la producción mundial
  • India – 8 %
  • Indonesia – 7 %
  • Vietnam – 5 %
  • Perú – 3 %

Perú: el mayor productor en América Latina

Perú se posiciona como el país con mayor producción pesquera de América Latina, representando el 3% de la producción global de animales acuáticos, que lo dejan en el top con países como India, Indonesia, China y Vietnam.

Aunque su cultivo de peces y mariscos aún no iguala a los gigantes asiáticos, el país mantiene un crecimiento sostenido y un fuerte comercio mundial en productos marinos.

La carne de pescado destaca por su rico aporte de omega 3.
Países con mayor producción de pescado en el mundo | Foto: Bloomberg via Getty Images

El sector pesquero de Perú, igualmente, es uno de los mejores del mundo y su gestión sostenible le ha valido de varios reconocimientos a nivel internacional.

Su producción marítima es normalmente utilizada para consumo, la producción de harina y aceites, de acuerdo con el informe SOFIA 2024 de la FAO.

“Transformación azul”

Sumando la producción de animales acuáticos de Ecuador, Chile y Perú, se alcanza el 50 % de la producción regional, de acuerdo con la FAO.

Contexto: Hallazgo inédito en las profundidades del océano revela tres nuevas especies de pez nunca antes vistas

Los ecuatorianos se destacan por su producción de camarón, los chilenos son uno de los mayores productores de salmón en el mundo y los peruanos dominan la pesca industrial. Juntos, conforman el núcleo de la “transformación azul” que impulsa la FAO.

Bandera Perú
Perú lidera la pesca industrial en Latinoamérica. | Foto: Getty Images

A pesar de su potencial, América Latina aún tiene un desarrollo incompleto, particularmente en el sector de la acuicultura (cultivo de organismos acuáticos).

Actualmente, la región solo contribuye con el 3 % de la producción acuícola global, una cifra mínima en comparación con el 91 % con el que domina Asia, según datos de la FAO.

Contexto: Un pez que cayó del cielo y causó un incendio en Canadá, ¿qué pasó?

Para incrementar significativamente su participación en este mercado, los países latinoamericanos necesitan tomar medidas clave: fortalecer sus políticas pesqueras, realizar inversiones en innovación tecnológica y asegurar la sostenibilidad ambiental.

