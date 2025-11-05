Suscribirse

El país de América Latina que tiene el mejor Bifé del mundo: ya superó a Argentina en importante reconocimiento

Este país es ampliamente reconocido por su gastronomía.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

6 de noviembre de 2025, 12:34 a. m.
EE.UU.
El secreto peruano que conquistó al jurado en el Campeonato Mundial de Carnes. | Foto: Getty Images

Uno de los mayores eventos gastronómicos del calendario acaba de terminar, el Campeonato Mundial de Carnes llegó con una nueva edición y dejó a un ganador que no muchos tenían dentro de su radar.

Contexto: La carne está más cara que nunca y seguirá subiendo: las razones detrás del fenómeno global

Ocho naciones representadas por diferentes restaurantes se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para disputar la medalla de oro de este importante certamen.

Las naciones que compitieron fueron:

  • Argentina
  • Perú
  • Uruguay
  • Brasil
  • Irlanda
  • Reino Unido
  • España
  • Paraguay
  • Bolivia

Dentro de la competencia el producto final entraba en las siguientes categorías:

La carne de cerdo tiene varios cortes que pueden ser consumidos
Las carnes que participan tienen una preparación específica y generalmente son servidas en termino medio. | Foto: Getty Images / YinYang

Tipo de Corte

Los participantes compiten con los cortes de carne más populares y demandados a nivel mundial:

  • Bife Ancho (Ribeye)
  • Bife Angosto (Sirloin / New York Strip)
  • Lomo (Filet)
Contexto: Qué pasa en el cuerpo cuando deja de comer carne; lo explica un nutricionista

Tipo de Alimentación del Ganado

Los cortes de cada tipo se juzgan por separado según la dieta del animal:

  • Alimentado a pasto (Grass-fed)
  • Alimentado a grano (Grain-fed)
  • Categoría Wagyu Debido a sus características únicas, existe una categoría específica para la carne Wagyu (que a su vez tiene subcategorías por tipo de alimentación y grado de marmoleo).

¿Qué país dio la sorpresa?

Pese a que Argentina era el país local y es un territorio conocido por sus deliciosos cortes y asados alucinantes no fue el ganador absoluto, puesto que Perú fue la nación que se llevó la mayoría honores en este importante certamen.

El plato que llevó al país blanquirrojo a la gloria fue la carne de raza Criolla Peruana, la cual fue presentada por la Corporación Porgoño, cuya granja se encuentra en Trujillo, La Libertad, Perú y compitió en la categoría Bife Angosto alimentado a grano.

Para ganar el título este corte tuvo que ser evaluado bajo los siguientes criterios:

Contexto: Este es el tiempo máximo que se puede tener el pollo, la carne de res y de cerdo en el congelador
  • Evaluación en crudo: En la primera etapa: los expertos evalúan el producto crudo basándose en su apariencia, marmoleo y calidad general.
  • Evaluación cocido: En la segunda etapa, los filetes se cocinan según criterios estandarizados (generalmente a término medio) para permitir que el jurado evalúe el sabor, la textura, la jugosidad y la terneza del corte.

El premio al Mejor Filete del Mundo(World’s Best Steak) 2025 aún no ha sido anunciado formalmente, ya que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en Londres en noviembre de 2025. Los resultados actuales corresponden a los ganadores de medallas de oro y categorías continentales.

