El papa Francisco confiesa que sufrió de bullying y dijo que algunos niños “sienten placer en torturar”

El papa Francisco participó en el programa del canal de televisión italino RAI, “A Sua Immagine”, que fue grabado el pasado 27 de mayo en estudio.

El sumo pontífice reflexionó sobre distintos problemas del mundo y habló sobre el tema del bullying, según el medio Vatican News. El papa relacionó el tema del acoso o bullying con el de la guerra: “Hay un placer en la tortura”, aseguró al ver algunas imágenes de guerra y conflictos bélicos.

Esta entrevista es la primera que da un papa en un estudio de televisión, fue emitida la mañana de este domingo 4 de junio.

El acoso entre niños y la guerra

Francisco reaccionó en un fragmento de la entrevista a la historia de Diana Ghini, de 19 años, que fue acosada por su físico y también porque tenía una hermana gravemente discapacitada.

“La maldad es una de las posibilidades de las personas y hay niños que sienten (placer), es una enfermedad, pero sienten este placer en torturar”, comentó el papa.

Para el pontífice es claro que los jóvenes que perpetran el bullying “parecen ganadores”, pero “es una victoria falsa, porque es una victoria sobre la agresión, sobre el dolor ajeno”.

El papa Francisco aclara que la verdadera victoria no es agresiva: “La verdadera victoria es armoniosa, no es agresiva, es mansa. La verdadera palabra es mansedumbre. Hoy no se educa tanto en la mansedumbre, porque nos hace ver que ser manso es ser estúpido. No, la mansedumbre es algo grande. El que no es manso es un perdedor, porque no es capaz de acariciar”.

En ese sentido, añadió que eso mismo se veía en la guerra, una victoria falsa cimentada en el deseo de tortura: “Lo estamos viendo en la guerra, en las imágenes de guerra, el placer de tantos soldados en torturar a soldados ucranianos”,

Jorge Mario Bergoglio contó que de niño también sufrió de acoso o bullying y aseguró que hubo palabras que le hirieron: “De joven, de niño”. Dijo que inicialmente reaccionó, “aguantándose”, pero luego pensó que había un mensaje detrás de eso: “esto lo dicen, pero me lo merezco” afirmó que lo entendió “tomándolo como una palabra que me hace justicia por dentro”.

La guerra

El papa Francisco aclaró que la guerra significa pérdidas para las personas: “Con la paz siempre se gana, con la guerra se pierde todo”, afirmó.

Afirmó que en cualquier conflicto, las ganancias son siempre temporales y a la larga, se convierten en pérdidas: “Es una historia tan antigua como la humanidad: con la paz siempre se gana, quizá poco, pero se gana, con la guerra se pierde todo. Todo. Y las supuestas ganancias son pérdidas”.

Ni Bergoglio ni ningún papa habían estado antes en un estudio de televisión, pero la aclaración de Francisco fue más allá: “Te contaré un secreto, cuando yo era joven todavía no había televisión”, dijo bromeando.

Y afirmó lo que esperaba de los medios de comunicación: “Los medios de comunicación deben ayudar a la gente a encontrarse, a entenderse, a hacer amigos y a alejar a los diablillos que arruinan la vida de la gente. Esto es positividad, no es solo hablar de religión. Se puede hacer sí, hablar de Dios... pero valorar la humanidad, el humanismo”.