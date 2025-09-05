El papa León XIV se prepara para su primera canonización; proclamará al primer santo millennial

Carlo Acutis, un joven italiano conocido como el “influencer de Dios” por su devoción y su uso innovador de internet para difundir la fe católica, será canonizado como santo el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, en una ceremonia que se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este será el primer acto de canonización que presidirá el papa León XIV desde su elección como pontífice, marcando un hecho histórico para la Iglesia católica.

CARLO ACUTIS (III) Se duplican a casi 1 millón las visitas a la TUMBA en ASÍS https://t.co/RaETGViHZZ — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 5, 2025

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en Monza, Italia, el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, a causa de una agresiva leucemia. Reconocido por su profunda fe y su habilidad como programador informático, Carlo dedicó gran parte de su corta vida a documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas en un sitio web que diseñó para facilitar el acceso a estas informaciones. Su compromiso con la Eucaristía y la evangelización a través de medios digitales le valió el apelativo de ‘influencer de Dios’, inspirando a jóvenes del mundo a acercarse a la fe en la era digital.

Imagen de Carlo Acutis en Tumaco. | Foto: Suministrada

El proceso de canonización de Carlo Acutis dio un paso decisivo el 23 de mayo de 2024, cuando el papa Francisco aprobó un segundo milagro atribuido a su intercesión: la recuperación milagrosa de Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años que sobrevivió a un grave accidente de bicicleta, desafiando las expectativas médicas. La canonización estaba inicialmente programada para el 27 de abril de 2025, coincidiendo con el Jubileo de los Adolescentes en Roma, pero fue pospuesta tras el fallecimiento del papa Francisco el 21 de abril. Finalmente, el papa León XIV confirmó la nueva fecha para el 7 de septiembre de 2025.

La ceremonia de canonización tendrá lugar en un contexto especial, ya que no solo declarará santo a Carlo Acutis, sino que también será la primera canonización presidida por el nuevo pontífice, lo que subraya la trascendencia histórica de este evento. Francisco, destacó la importancia de la santidad juvenil y digital que representa Carlo, un joven que supo fusionar su pasión por la tecnología con un amor profundo por la fe y los más necesitados.

La canonización de Carlo Acutis será el domingo 7 de septiembre. | Foto: WIRMAN RÍOS

Carlo Acutis será así el primer santo nacido en el siglo XXI, conocido por su autenticidad, humildad y modernidad en la evangelización. Su tumba se encuentra en Asís, Italia, lugar que escogió por su admiración a San Francisco de Asís. El futuro santo ha sido presentado como un modelo de santidad para las nuevas generaciones que viven en un mundo digitalizado y complejo.

Además de la canonización, se espera que el evento reúna a miles de jóvenes peregrinos que, como Carlo, buscan en la fe un camino de esperanza y transformación personal.