“El presidente Petro manipula de una manera realmente burda e ignorante la historia”, Dani Dayan, presidente del Yad Vashem

SEMANA: Este año se celebran los 80 años del fin del Holocausto. ¿Por qué es tan importante no olvidar lo que pasó?

Dani Dayan: Prefiero usar el término conmemoración a celebraciones. Aparentemente, es un momento para celebrar el fin de los campos de exterminio. El más conocido, Auschwitz-Birkenau, fue liberado en enero, 27 de enero de 1945. Pero no es una celebración, porque lamentablemente la liberación llegó demasiado tarde para las víctimas y aun para los sobrevivientes. Muchos eran huérfanos y, en algunos casos, eran el único sobreviviente de una familia o de un pueblo.

Sobrevivientes prenden velas durante la conmemoración de los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, el 27 de enero. | Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: ¿Cómo evitar que esos momentos al recordar no revuelquen el dolor?

D.D.: El judaísmo está basado en el recuerdo. Sin recuerdo histórico no hay prácticamente judaísmo. Todas nuestras fiestas son recuerdos de hechos históricos. Por ejemplo, de la salida de la esclavitud de Egipto en el Pésaj, en las Pascuas y en el Jánuca está el recuerdo de la liberación del templo en Jerusalén. Por lo tanto, para nosotros, para la comunidad judía, el recuerdo no es un privilegio, no es un derecho, es una obligación.