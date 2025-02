“El presidente Trump estaba feliz con el trino del presidente Petro”: Brian Winter, reputado editor norteamericano

Brian Winter (B. W.): Fue un episodio histórico y un desastre que pudimos evitar. No fue solo el tema de las visas o de los aranceles, sino las medidas bancarias y financieras que el gobierno Trump había anunciado.

B. W.: Creo que el presidente Trump estaba feliz con la noticia del trino del presidente Petro, él quería una batalla sobre ese tema. Mi hipótesis es que esas medidas ya estaban preparadas, no fue algo que él inventó o autorizó mientras estaba jugando golf.

Colombia también es un país de cierta importancia en el sentido del comercio, pero no es un México y tampoco es un Brasil. Así que le dio una oportunidad a Trump para mostrarse poderoso ante todo el mundo, y que va a jugar fuerte con el tema de los migrantes y las deportaciones.

El presidente Gustavo Petro no recibió a los deportados de Estados Unidos en el primer vuelo que llegó a Colombia, luego de fuertes medidas, cedió a la política de deportaciones del presidente Trump. | Foto: PRESIDENCIA

B. W.: Está claro que Donald Trump no piensa el mundo en términos de aliados y rivales, sino en fuertes intereses. Eso lo vimos en el primer gobierno cuando, por ejemplo, aliados en Europa se ofendieron y se sorprendieron constantemente con las acciones de Trump. Esta vez Trump es mucho más Trump.

Hubo cobertura de algunos medios preguntando: ¿cómo puede ser que haya tratado de esa manera a un aliado histórico de Estados Unidos? Pero, por un lado, es obvio que el presidente Petro no viene de la misma tradición. Por otro lado, Trump no piensa en esos términos, no importa que seas un aliado, importa lo que haces hoy y él va a responder así.