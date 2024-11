El regreso de Trump atiza el debate nuclear en Corea del Sur

Han Dong-hoon, jefe del gobernante Partido del Poder Popular, dijo en un seminario organizado para debatir el futuro de la política de armas nucleares de Corea del Sur que la victoria de Trump tenía aspectos positivos. “Adquirir potencial nuclear - es decir, tener derecho a enriquecer y reprocesar uranio - no equivale per se a la posesión de armas nucleares”, indicó, según The Korea Herald.