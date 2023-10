“El silencio duele”: el grito desesperado de la colombiana judía en Israel a las feministas del mundo para que dejen de ignorar la situación

Entre las historias de las personas, una en particular ha sido la Jéssica Lederman, una colombiana que tiene dos hijos enlistados en el Ejército de Israel. A través de redes sociales, ha publicado videos que le han dado la vuelta al mundo, debido a que presenta reflexiones sobre lo que está ocurriendo allí en carne propia.

La colombiana señaló que no se puede seguir haciendo caso omiso a lo que está pasando. Las noticias internacionales están inundadas de la situación, por lo que ante los ojos del planeta se ha demostrado la gravedad de actos cometidos por Hamas.

Adicionalmente, Lederman dijo que las madres de las menores de edad están recibiendo videos sobre las atrocidades que les están cometiendo a sus hijos e hijas. “Por favor, UNICEF, ¿Cuándo se ha visto que se decapiten 400 bebés? ¿Qué está pasando? El silencio duele mucho y es horrible”, declaró la colombiana al no entender la falta de acción por parte de los órganos internacionales.

Lederman pidió que no se ignoren las víctimas mujeres durante el conflicto en Israel. | Foto: Voice of europe

“No matarás es básico y que cualquier persona unida por su alma debería entender sin filosofar mucho y sin conectarse a su alma demasiado. Pero hay tres niveles más. El siguiente es no humillar, uno más alto es no hablar mal de la gente porque también matamos con las palabras. Pero el más alto de todos, el que requiere de la conciencia y espiritualidad vibrando es no ignorar”, reflexionó la colombiana.