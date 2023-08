El sorprendente hallazgo que descubrieron en la tumba de un emperador chino

El emperador Wen de Han (202 a. C. - 157 a. C.) fue el quinto emperador de la dinastía Han en China. En un movimiento de importancia duradera en 165 a. C., el emperador Wen introdujo el reclutamiento para el servicio civil a través de exámenes. Anteriormente, los funcionarios potenciales nunca se presentaban a ningún tipo de examen académico. Los funcionarios locales enviaban sus nombres al gobierno central en función de su reputación y habilidades, que a veces se juzgaban subjetivamente. | Foto: Emperor Wen of Han