El último país sudamericano que mantiene relaciones con Taiwan, quiere comerciar con China, pero sin recibir presiones

Paraguay es el último país de Suramerica en tener una relación diplomática con Taiwan. Con el venidero cambio de gobierno, es claro que el está dispuesto a comerciar con China, pero no quiere dejarse presionar para romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, según informó este miércoles el presidente saliente del país sudamericano, Mario Abdo Benítez, ante el Foro Económico de Catar.

Una relación de seis décadas

Abdo Benítez explicó que su sucesor, el presidente electo Santiago Peña, se comprometió a mantener las relaciones de seis décadas entre Paraguay y Taiwán.

China reclama la soberanía sobre Taiwán y ha ido socavando los apoyos latinoamericanos de la isla.

En la imagen, quien era el embajador de Honduras en Taiwan, Harold Burgos. - Foto: REUTERS

Honduras, que era el último país centroamericano que seguía reconociendo al gobierno de Taiwán, rompió relaciones en marzo.

Las grandes empresas paraguayas y el principal candidato de la oposición habían pedido un cambio durante la campaña electoral, para acceder al vasto mercado chino.

Una relación fructífera

En el Foro de Doha, Abdo Benítez reivindicó la potenciación de la “alianza estratégica” de Paraguay con Taiwán desde 2018.

- Foto: REUTERS

“Antes solo había cooperación entre Paraguay y Taiwán. Ahora hemos cambiado la estrategia” y el comercio se quintuplicó. Si esto continúa “podemos tener suficientes argumentos para defender nuestra alianza estratégica”, afirmó.

“No estamos en contra de hacer negocios con nadie, pero creemos que nuestras relaciones diplomáticas deben permanecer firmes con Taiwán”, insistió el jefe de Estado saliente paraguayo.

Abdo Benítez señaló que Paraguay podría aprovechar cualquier acuerdo comercial del Mercosur alcance con China.

- Foto: AP

“No es que Paraguay no quiera hacer negocios con alguien, es la otra parte la que no quiere hacer negocios a menos que cambiemos nuestro estatus diplomático. Si podemos usar el Mercosur para abrir nuestro mercado, no tenemos ningún tipo de problema en hacerlo”, concluyó.

Nuevo embajador de China, en Estados Unidos

Este martes un nuevo embajador de China llegó a Estados Unidos y se comprometió a asumir la “gran responsabilidad” de gestionar los “serios desafíos” que atraviesan las relaciones entre ambas superpotencias.

Xie Feng, un diplomático de carrera con amplia experiencia en Washington, llegó este martes a Nueva York, según informó la embajada china en un comunicado. Feng Reemplaza a Qin Gang, quien renunció a su cargo para asumir como ministro de Relaciones Exteriores.

“Actualmente, las relaciones chino-estadounidenses atraviesan serias dificultades y enfrentan serios desafíos”, dijo Xie a los periodistas en el aeropuerto, según el comunicado.

“Siento a la vez un glorioso sentido del deber y una gran responsabilidad. Mis colegas y yo afrontaremos las dificultades, asumiremos nuestras responsabilidades y estaremos a la altura de nuestra misión”, agregó.

El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, organizó una “cena de despedida” para Xie antes de partir, “en un momento en que lidiamos con la relación siempre desafiante entre Estados Unidos y China”, dijo en Twitter. “Espero trabajar con él en su nuevo cargo”, agregó el diplomático estadounidense.

Xie, de 59 años, es de la rica provincia de Jiangsu, al este del país. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y representante del ministerio en Hong Kong, sin duda el tema de Taiwan será uno de los más importantes y delicados a tratar.

