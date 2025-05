Elecciones en Venezuela: crece la tensión en medio de denuncias de persecución, por un lado, y de boicot, por el otro

En el ambiente no solo está la cuestionada elección presidencial del año pasado, sino la tensa situación que se ha configurado, luego de que Diosdado Cabello, ministro de relaciones interiores, confirmara la detención de Juan Pablo Guanipa, opositor al régimen, lo que generó rechazo interna y externamente.

Edmundo González fue rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales. (Photo by Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images