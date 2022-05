Elon Musk: el magnate explicó en qué consiste el síndrome que padece

“Sé que he dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona mi cerebro”.

Sin duda, Elon Musk es el hombre más nombrado y popular en las últimas semanas, gracias a su más reciente adquisición: Twitter.

Además, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, vendió acciones de su empresa de autos eléctricos por un valor de 4.400 millones de dólares poco después de que comprara el 100 % de la red social.

Durante su debut en Saturday Night Live, el empresario millonario y ahora dueño de dicha plataforma, mencionó por primera vez que tenía Síndrome de Asperger. Y ya que el programa es de comedia, el hombre dijo en chiste: “Sé que he dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona mi cerebro”.

En concreto, el síndrome de Asperger (AS) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta, especialmente, a la comunicación e interacción social. Este trastorno se incluye dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), según el portal especializado en salud, TopDoctors.

Este padecimiento es un trastorno del desarrollo neurológico que por lo regular se manifiesta con grandes dificultades para participar en interacciones sociales y comunicación no verbal.

Ese amor por los libros lo llevó a interesarse por la ciencia y la tecnología, eventualmente encontrando refugio en la computación.- Foto: Brendan Smialowski / AFP - Foto: AFP

Ahora bien, hasta ahora, Musk no había explicado realmente (con seriedad) cómo funciona su mente, sin embargo, durante una reciente charla TED, se confesó sobre cómo es crecer con este síndrome y cómo influyó en su manera de pensar.

La entrevista fue con el líder de TED, Chris Anderson, durante la cual Musk habló sobre diversos temas, incluyendo su compra de Twitter, y su vida experimentando autismo.

“Las señales sociales no eran intuitivas, entonces fui muy adepto a los libros. Otros podían entender con intuición lo que algo significa. Yo lo tomaría de forma muy literal como si las palabras que se hablaban fueran exactamente lo que significaban. Pero eso resultó estar mal”, explicó el empresario.

Como se mencionó anteriormente, el síndrome de Asperger puede derivar en este tipo de pensamiento “literal”. A veces las personas no se dan cuenta de algunas señales no verbales o incluso pueden confundir a lo que se refiere una persona con una simple frase.

“Las personas no simplemente dicen a lo que se refieren. Hay muchos tipos de otras cosas que pueden significar. Me tomó un rato averiguarlo”, resalta Musk.

Por otra parte, como muchos niños neurodivergentes, Elon Musk recibió bullying en la escuela, un tema que ya había abordado previamente: “No tuve una infancia muy feliz, para ser honesto. Fue bastante ruda. Pero leía muchos libros. Gradualmente fui entendiendo más señales sociales de los libros que leía”, resalta el empresario.

De igual forma, ese amor por los libros lo llevó a interesarse por la ciencia y la tecnología, eventualmente encontrando refugio en la computación.

“Encontraba apremiante pasar toda la noche programando computadoras por mi cuenta. La mayoría de la gente no disfruta escribir símbolos extraños en una computadora por su cuenta toda la noche. Creen que no es divertido, pero realmente me gustaba” recuerda Musk.

Además de lo anterior, señaló que incluso tiene una obsesión por la verdad. “Es una de las razones por las que estudié física porque esta trata de entender la verdad del universo. Y luego la ciencia de computación o teoría de información: Hay un argumento de que la teoría de la información opera a un nivel más fundamental que incluso las psíquicas”, concluyó.

En general, el magnate señala que haber experimentado el síndrome de Asperger, a pesar de tener sus dificultades, terminó ayudando a su futuro. Además, esto fue lo que lo llevó por el camino de la ciencia y la tecnología, y con su mente enfocada ha logrado hacer crecer sus proyectos como Tesla y Space X.