La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca significó un giro total en el rumbo de la política norteamericana para los próximos cuatro años. El magnate, lejos de lo que hizo en su primer periodo, no se juntó con políticos tradicionales para su gobierno, sino que su administración ha sido una reunión de enemigos arrepentidos y aliados incondicionales, lejos de los esquemas tradicionales. En ese segundo grupo se coló Elon Musk, que se convirtió en la polémica figura que le habla al oído al hombre más poderoso del mundo.

Musk ha sido una figura particular durante toda su carrera. Nacido en Sudáfrica e hijo de padres dueños de una mina de esmeraldas en la época del Apartheid, el empresario y magnate tecnológico ha labrado su carrera como un inventor revolucionario que prontamente empezó a ocupar los titulares de prensa por sus innovaciones en la industria, en empresas como Tesla, Starlink, Neuralink y OpenAI.

En la actualidad, a pesar de haber iniciado con pie derecho su participación en el Gobierno Trump, Musk no pasa por su mejor momento dentro de la Casa Blanca. El magnate parece haberle ahorrado cientos de millones de dólares a la administración federal, pero no sin antes generar una marejada de tensiones con otros funcionarios del Gobierno, lo que ha provocado una clara ruptura a la que el mandatario prefiere hacer oídos sordos.

“No hay conflicto, yo estuve ahí. Tú solo eres un alborotador”, dijo Donald Trump a un periodista en la Casa Blanca que le preguntó acerca del supuesto enfrentamiento que había tenido Musk con el secretario de Estado, Marco Rubio, el cual fue reportado por diferentes medios, como The New York Times, y que terminó con el mismo presidente bajándole la caña al magnate, asegurando que sus recortes estatales no tienen que ser “con motosierra”, sino “con bisturí”.