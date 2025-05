“La expansión de la llanura aluvial costera después de un terremoto en la zona de subducción de Cascadia no se ha cuantificado previamente, y los impactos en el uso de la tierra podrían aumentar significativamente el tiempo de recuperación”, dijo Tina Dura, autora principal del estudio y profesora adjunta del Departamento de Geociencias de Virginia Tech, en un comunicado.

Estuarios costeros de Washington, Oregón y California analizados en este estudio. Los polígonos naranjas representan la llanura aluvial del 1% después de una subsidencia alta provocada por terremotos en 2023 | Foto: X/@UNCW_CMS- Proceedings of the National Academy of Sciences-PNAS