El presidente Petro participó en un panel denominado ‘Cambio de paradigma para soluciones dirigidas por el país a los desafíos de nuestro tiempo’. Y en este volvió a despacharse contra los organismos multilaterales, como el Banco Mundial. “Aquí viene el cambio de paradigma, porque haciendo lo mismo no lo vamos a lograr”, manifestó.

Petro se refirió a la necesidad de reducir la crisis climática, y fue en ese momento que hizo una reflexión que no le cayó bien al presidente de Francia. El mandatario colombiano comenzó contando que él tuvo covid estando en Italia y que, en ese país, fue atendido. “Lo que está en juego es la vida y lo dice la ciencia, no un político”, aseguró, agregando que la enfermedad va a crecer en el mundo por cuenta de la crisis climática, por lo que había que ver la experiencia de la pandemia. Expuso que América Latina no aguantó porque imitó el modelo norteamericano.