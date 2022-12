En ataque sicarial fue asesinada una persona y tres más resultaron heridas en Argentina

En un ataque sicarial ocurrido en Argentina, una persona fue asesinada y tres más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con la información oficial de la Policía de la ciudad portuaria de Rosario, al norte de Buenos Aires.

Las autoridades señalaron que el hecho se presentó cuando las personas se encontraban tomando mate en un andén frente a una vivienda, desconocidos llegaron en un vehículo y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

En la acción que ocurrió en Cepeda al 3600, un callejón en el sur rosarino resultó muerto un hombre y tres personas más resultaron heridas, entre ellos un menor de nueve años de edad.

Los atacantes lograron huir del lugar en el mismo vehículo desde donde cometieron el ataque, mientras que las víctimas del hecho fueron llevados por vecinos al hospital Roque Sáenz Peña.

Según el reporte médico, Ricardo Américo Carrizo, de 60 años, llegó sin vida debido a las heridas recibidas en el cuello.

Entre tanto, debido a las heridas, una mujer identificada como Magalí C. debido ser remitida, posteriormente, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por una fractura expuesta producto del disparo en su pierna izquierda.

Otro de los atacados, identificado como Ezequiel S. recibió un disparo con orificio de entrada y salida en la pierna derecha. Entre tanto, el niño, cuya identidad no fue suministrada, sufrió dos heridas de arma de fuego en pierna derecha, por lo que fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La investigación fue asumida por efectivos de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, AIC. Se intenta recolectar los videos de cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los responsables del hecho.

Inseguridad en Rosario

La situación de violencia llevó a que el papa Francisco enviara el pasado jueves un mensaje a través de un video a la arquidiócesis de esa ciudad en el que hizo un llamado a trabajar por la paz.

“En vez de estar en paz, vemos violencia por todos lados, violencia en la ciudad, inseguridad, y, en su mayoría, una violencia producida por el narcotráfico”, indicó el pontífice al señalar directamente las causas de la inseguridad que se viven en esa región.

La situación de violencia llevó a que el papa Francisco enviara el pasado jueves un mensaje a través de un video a la arquidiócesis de esa ciudad en el que hizo un llamado a trabajar por la paz. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) - Foto: AFP

Y añadió que “en lo que va de 2022, llevamos por 240 personas muertas por esta línea, con varias personas inocentes, niños, adultos y ancianos. La violencia es así”.

Por eso, llamó a poner bajo el amparo de María a las familias, “especialmente a las que padecen la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, a quienes padecen las adicciones en su seno”, teniendo presente que una persona que sufre “siempre lo hace en el seno de una familia”.

Así mismo, pidió tener bajo el cuidado de la Madre de Dios, “las vocaciones”: vocaciones al matrimonio, a la vida consagrada y al sacerdocio.

Previamente, el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, durante la ceremonia de presentación de los miembros de la Fuerza Pública que reforzarán el control en esa ciudad, se refirió a la situación en la ciudad portuaria.

“En Santa Fe hay violencia hace 20 años, y deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”, dijo el funcionario al presentar nuevo refuerzo de 200 gendarmes, para un total de 1.000, con lo que se busca reducir los índices de violencia.

“Hace 20 años que empezaron a crecer los crímenes. No quieran achacárselo al gobierno federal, porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales”, advirtió Fernández.

Así mismo, señaló que “los homicidios no son con civiles, son entre bandas. Y esa situación se va a ir modificando a medida que vayamos avanzando un poquito más en todos los barrios. No va a haber un solo barrio en donde no vayamos a estar”.