En diálogo con SEMANA, Edmundo González reveló que espera realizar la transición democrática el 10 de enero, como está “constitucionalmente previsto”

Gobierno Biden explica por qué no había llamado antes a Edmundo González ‘presidente electo’. Le manda sablazo a Maduro

Adicional a ello, el dictador venezolano ha expresado en distintas ocasiones que no tendrá diálogos con la oposición,”no hay ninguna negociación con sectores fascistas, no hay negociación con el fascismo, ni con la fascista. Aquí hay diálogo nacional con los sectores democráticos y habrá diálogo en el futuro con los dueños de la derecha fascista, llegará su momento, no estoy apurado”, expresó Maduro.