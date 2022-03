En Italia investigan lujoso yate que podría ser propiedad de Vladimir Putin

En Marina Di Carrera, un pequeño pueblo italiano en la costa toscana, se encuentra un yate llamado Scheherazade, el cual ha despertado inquietud entre las autoridades italianas que investigan quién es su propietario.

Es importante recordar que en el desarrollo de las sanciones económicas recientemente anunciadas por distintos países en represalia contra Rusia por la invasión a territorio ucraniano, autoridades buscan identificar y congelar todos los activos, o por lo menos la gran mayoría, de las élites y familias oligarcas que están aliadas y son allegadas a Vladimir Putin.

Ante el seguimiento de los bienes de los multimillonarios rusos, las autoridades italianas están investigando actualmente si un misterioso superyate puede ser incautado, debido a las sanciones contra Rusia; además, se especula que podría pertenecer al mismo Vladimir Putin, según informa el Daily Mail.

El yate, que se encuentra atracado para reparaciones en la población italiana, cuenta con medidas de seguridad extremas, las cuales han causado sorpresa, pues superan todos los estándares de protección con los que cuentan este tipo de embarcaciones.

Los trabajadores del astillero han especulado que el barco pertenece al mandatario ruso. “Todos los rumores eran que pertenecía a Putin”, dijo la persona en palabras citadas por este medio de comunicación.

La fuente dijo que “un equipo de alemanes que trabajaban en las reparaciones del barco fueron retirados por su oficina central después de que la Unión Europea anunciara sus sanciones la semana pasada”.

Por su parte, el capitán británico del barco, Guy Bennett-Pearce, negó que Vladimir Putin fuera el dueño, en su diálogo con The New York Times. “Nunca lo he visto. Nunca lo he conocido”, señaló el capitán, quien argumentó que debía respetar un acuerdo de confidencialidad.

El capitán también narró que los investigadores italianos subieron a bordo el pasado viernes y para revisar documentos de certificación del barco. Además, indicó “que planeaba entregar los documentos que identificaran al verdadero propietario el martes, manifestando al ‘Times’ que “no tenía otra opción”.

“No tengo ninguna duda en mi mente de que esto limpiará el barco de todos los rumores y especulaciones negativas”, señaló Bennett-Pearce a The New York Times.

Las investigaciones de las autoridades italianas se presentan en el marco de los seguimientos que realizan los gobiernos en Europa a los bienes de los multimillonarios rusos que son cercanos al presidente Vladimir Putin.

El pasado jueves 3 de marzo, autoridades de Francia anunciaron que incautaron un vehículo acuático tipo yate de propiedad de uno de los denominados oligarcas rusos.

El yate incautado en el sector de La Ciotat, en el sur de Francia, está relacionado con el presidente del grupo petrolero Rosneft, un hombre identificado como Igor Sechin, quien además, según autoridades francesas, es el principal empresario de esa compañía.

De acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Finanzas de Francia, el yate incautado por la aduana de su país es conocido con el nombre de ‘Amore Vero’, y su decomiso tuvo lugar el pasado miércoles en horas de la noche, tras labores de control por parte de las autoridades locales del sur de Francia.

Esta no fue la primera embarcación que incautaron las autoridades francesas, pues habían reportado, en inmediaciones del canal de la Mancha, la inmovilización de un barco comercial adscrito al Banco ruso PSB el cual es identificado con el nombre de Baltic Leader.

De igual modo, en el desarrollo de esta serie de sanciones económicas, también fue intervenido en inmediaciones de la ciudad de Marsella un carguero de bandera rusa conocido como el Víctor Andryukhin.

Ante el seguimiento que realizan los gobiernos de varias naciones para perseguir los bienes de los magnates rusos, estos han buscado la forma de burlar a las autoridades.

De acuerdo a la cadena CNBC, los datos consultados en Marine Traffic arrojan como resultado que al menos cuatro yates propiedad de los líderes empresariales o las familias élite de Rusia se han estado moviendo hacia las Maldivas y Montenegro, esto como respuesta a los anuncios sobre las sanciones que los dueños de estos artículos puedan obtener.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.