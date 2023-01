En su primer acto de campaña, Donald Trump se burla del Gobierno de López Obrador, ¿qué dijo?

“Más enfadado y comprometido que nunca”; con estas palabras el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su campaña hacia la Casa Blanca en su primer mitin llevado a cabo en New Hampshire donde hubo la reunión anual del Comité Estatal Republicano en Salem.

Durante su intervención, el exmandatario norteamericano aprovechó para contar una anécdota que hizo quedar muy mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue presionado para que aceptara el polémico programa “quédate en México” creado para obligar a migrantes y refugiados a no traspasar la frontera con Estados Unidos mientras se resolvía su situación migratoria.

#Trump se burla del Gobierno de AMLO en su primer evento oficial de campaña. Entérate en https://t.co/YAj5IznhtS 👈 pic.twitter.com/lXXBQRzo8n — Notigram (@Notigram) January 29, 2023

Según Trump, en un encuentro con representantes del Gobierno mexicano hizo una petición muy específica: “Necesitamos 20 mil soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos”, algo a lo que el Gobierno de López Obrador había dicho “no”.

Al oír la respuesta de López Obrador, Trump amenazó con aplicar aranceles a las importaciones “Y le dije, mira, si no lo apruebas, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que estás vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25%, y vamos a imponer aranceles del 25% a todos los productos que hacen en México”, contó el expresidente Trump.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le da la mano al senador de los Estados Unidos, Lindsey Graham (R-SC), durante la parada de campaña de Donald Trump para presentar su equipo de liderazgo, en la Casa del Estado de Carolina del Sur en Columbia, Carolina del Sur. - Foto: REUTERS

Como lo cuenta el diario El Universal de México, después de escuchar sus reclamos, el representante mexicano (quien se cree pudo ser el canciller Marcelo Ebrard) hizo una llamada telefónica a López Obrador y, a continuación, anunció que el gobierno mexicano aceptaría el programa “Quédate en México” y que destinaría a miembros de las fuerzas de seguridad a labores de migración.

Recientemente, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, contó en su libro Never Give An Inch, que el ministro de relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió la reserva el acuerdo que firmó con Trump de “quédate en México” y no llegara a la opinión pública, incluyendo a Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos.

Presuntamente, Marcelo Ebrard primero dijo que haría llegar a López Obrador las condiciones y advirtió que estas no funcionarían. - Foto: AP

Durante la campaña presidencial Joe Biden prometió regularizar a 11 millones de indocumentados, pero por el momento no se han concretado avances en esta iniciativa. Con la llegada de la nueva administración, la Casa Blanca consideró el programa Quédate en México “ineficaz e inhumano”, pero afirmó que seguirá cumpliendo de buena fe “la orden judicial que dicta la implementación de la sentencia”.

Cabe recordar que la corte de apelaciones denegó en diciembre del 2021 un recurso del gobierno de Biden en el que pedía rescindir este plan introducido por su predecesor, el expresidente republicano Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en el país vecino.

El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria “justa y humana”. Las autoridades mexicanas han detectado a más de 190.000 migrantes entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020.

"Necesitamos 20 mil soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos", dijo Trump al gobierno de México. - Foto: REUTERS

Además, durante el encuentro, Trump ha criticado también al Partido Demócrata por su intento de cambiar el calendario de las primarias y hacer que New Hampshire no mantenga “ese preciado estatus” de primer puesto.

“Desde el principio, he defendido firmemente el estatus de New Hampshire como primero en las primarias de la nación”, ha afirmado Trump según reconoce el diario ‘The Hill’.

Esta polémica tiene lugar después de que un grupo de expertos del Comité Nacional Demócrata (DNC) decidiera el mes pasado que Carolina del Sur sea el primer estado en votar en el calendario de candidaturas presidenciales del partido demócrata, por delante de los estados de Iowa y Nuevo Hampshire, una iniciativa que ha sido apoyada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En New Hampshire, el líder republicano también ha promovido una nueva iniciativa para eliminar la financiación federal de las instituciones educativas que “impulsan la teoría crítica de la raza o la ideología de género de izquierdas”, según recogió CNN. Además, Trump ha propuesto que sean los padres quienes elijan a los directores de las escuelas.

