🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

Estados Unidos anunció este viernes, 24 de octubre, sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y contra el ministro de Interior, Armando Benedetti, acusados de no frenar el tráfico ilícito de drogas. “El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

“El presidente (Donald) Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, añadió.

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), implican el bloqueo de cualquier propiedad que Petro, así como su esposa y uno de sus hijos, tengan en Estados Unidos, y también les impide realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.

Siga el minuto a minuto de la noticia:

3:05 p.m. Mario Díaz-Balart aplaude inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton

En su cuenta de X, el congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart reaccionó a la inclusión de Gustavo Petro y su familia a la lista Clinton.

“Aplaudo la decisión del presidente Trump de sancionar a Petro y sus colaboradores cercanos por su complicidad en el tráfico de drogas. El presidente Trump no tolerará a quienes se dedican al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que perjudican a los estadounidenses y amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región”, aseguró.

3:00 p.m. Representante Carlos Giménez. “Le advertimos a Gustavo Petro”

En su cuenta de X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos reaccionó a la decisión de Estados Unidos de incluir a Gustavo Petro en la conocida como lista Clinton del Departamento del Tesoro.

“Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaría su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”, dijo el congresista republicano.

2:45 p.m. Armando Benedetti se manifiesta

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, dijo el viernes a Estados Unidos que “su lucha antidrogas es una farsa armamentista” y les pidió “irse a casa” tras recibir sanciones del gobierno de Donald Trump que adelanta una incursión militar en el Caribe.

“Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante (...) Gringos go home”, dijo Benedetti en X.

2:42 p.m. Gustavo Petro reacciona

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Estados Unidos le impuso sanciones económicas pese a “luchar contra el narcotráfico durante décadas” y anunció que no dará “ni un paso atrás”, en medio de fuertes tensiones con Donald Trump.