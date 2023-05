Erdogan promete respetar la democracia si pierde elecciones en Turquía; dice que no se aferrará al poder

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió que no obstaculizará el proceso de transición de poder si resulta derrotado en las elecciones del domingo, 14 de mayo, antes de volver a denunciar por enésima vez a medios occidentales por injerencias en la campaña electoral.

“Esta cuestión me parece ridícula. Llegamos al poder a través de medios democráticos. Si nuestra nación decide lo contrario, haré lo que pide la democracia, y nada más”, declaró Erdogan, en una comparecencia televisada en la que fue preguntado si quería aferrarse al poder.

“La voluntad de la nación no puede quedar comprometida”, agregó Erdogan en su último día de campaña, en el que atacó de nuevo a medios occidentales por inmiscuirse. “Estoy leyendo sus titulares. ‘Erdogan debe irse’, dicen. No es asunto suyo. Occidente no puede decidirlo. Eso le corresponde a mi país”, manifestó durante un mitin en Estambul recogido por el Daily Sabah.

“Estamos compitiendo con quienes intentan interrumpir el ‘Siglo de Turquía’”, insistió Erdogan sobre su gran programa de reformas y obras públicas con motivo del centenario del país.

Recep Tayyip Erdogan habla en Bahcelievler antes de las elecciones presidenciales en Turquía. - Foto: dia images via Getty Images

El presidente turco aprovechó para criticar también a su gran rival en estos comicios, Kemal Kiliçdaroglu, al que acusó de “aplaudir” a la organización armada kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerada por Ankara como grupo terrorista y con el que está ahora en conflicto armado.

Asimismo, también a Kiliçdaroglu por sus afirmaciones de que Rusia interfirió en las elecciones turcas a través de contenido profundamente falso. “Es una vergüenza. ¿Qué puedes decir si te digo que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania manipulan las elecciones?”, protestó Erdogan.

Kemal Kilicdaroglu, candidato presidencial y líder de la oposición en Turquía. - Foto: Bloomberg via Getty Images

Futuro incierto ante reñidas elecciones en Turquía

Erdogan disputará el domingo las elecciones más reñidas desde su llegada al poder, al enfrentarse por primera vez en 20 años a una oposición unida en un país en crisis.

A sus 69 años, Erdogan está decidido a permanecer cinco años más al frente de Turquía, un país de 85 millones de habitantes que ha transformado profundamente y que ahora sufre una grave crisis económica.

Se enfrenta a dos contendientes, pero solo uno de peso: Kemal Kiliçdaroglu, de 74 años, candidato de una alianza de seis partidos de la oposición que van desde la derecha nacionalista a la izquierda democrática, y dominada por el CHP (socialdemócrata), fundado por el padre de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk.

Kiliçdaroglu también recibió el apoyo sin precedentes del partido prokurdo HDP, tercera fuerza política del país.

Si gana, el opositor se convertiría en el decimotercer presidente de la república turca —que este año cumple 100 años—, sucediendo al largo mandato de Erdogan, el más longevo desde la caída del Imperio otomano.

Un cuarto candidato, Muharrem Ince, que según las últimas encuestas tenía entre 2 % y 4 % de intención de voto, se retiró a último minuto de la contienda, lo que beneficiaría a Kiliçdaroglu.

Los turcos deberán elegir entre el AKP islamoconservador de Erdogan, con una práctica cada vez más autocrática del poder — 16.753 inculpaciones en 2022 por “insultar al presidente”, según estadísticas del ministerio de Justicia— y el CHP laico de Kiliçdaroglu.

Los 64 millones de electores votarán también para renovar el Parlamento.

Recep Tayyip Erdogan y Kemal Kilicdaroglu se medirán en los comicios del 14 de mayo, para definir al presidente de Turquía. - Foto: Foto 1: Photo by Ozan Guzelce/ dia images via Getty Images / Foto 2: Kerem Uzel/Bloomberg via Getty Images

¿Victoria en la primera vuelta?

Los sondeos pronostican unas presidenciales muy reñidas. Ambos bandos están convencidos de obtener la victoria en una sola vuelta. De lo contrario se celebrará una segunda el 28 de mayo.

Kiliçdaroglu abordó rápidamente lo que podría parecer un obstáculo para su campaña en una Turquía predominantemente sunita: su pertenencia al alevismo. En un video que se volvió viral en las redes sociales reconoció públicamente su adhesión a esta rama heterodoxa del islam.

Promete “justicia, derecho y apaciguamiento” en todos los temas, desde la economía al poder adquisitivo (la inflación en Turquía superó el 85 % en octubre), pasando por las libertades públicas.

En un país sumido en una grave crisis económica y de confianza, donde jóvenes diplomados, ingenieros y médicos buscan irse, el omnipresente Erdogan lucha a brazo partido por salvar su legado y puede contar con un 30 % de incondicionales.

El bando del “Reis” —como lo llaman sus partidarios— maneja las promesas de campaña con cifras e invectivas, acusa a sus rivales de connivencia con los “terroristas” del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, denigra sus vínculos con Occidente y sus “conspiraciones”, y los presenta como “pro-LGTB” que quieren “destruir la familia”.

*Con información de Europa Press y AFP.