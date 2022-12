“Eres un poco hombre”: congresistas en México se fueron a los golpes, ¿qué pasó?

Las discrepancias en el interior de los órganos legislativos en varios países no son un punto atípico cuando se discute; por ejemplo, algún proyecto de ley. La diferencia de opiniones y argumentos son justamente los que permiten evaluar la conveniencia de que se ponga en marcha o vete una iniciativa que requiere de cierta cantidad de respaldo para entrar en vigor.

No obstante, algunas temáticas pueden llegar a centrar más la controversia que otras e incluso traspasar la ‘línea’ de un choque de opiniones y derivar en un enfrentamiento. El hecho de que algunos proyectos se terminen archivando o prolongando no es un acto aislado; pues, en ello, convergen diferentes factores como que supere el número de debates necesario.

En México, dos diputados del Congreso capitalino por poco protagonizan una “batalla campal”, al término de una sesión, cuando sus diferencias pasaron de las palabras a la agresión física. El momento quedó registrado en un video que terminó en las redes sociales y despertó una ola de comentarios y miles de visualizaciones.

El altercado empezó cuando el legislador Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no obtuvo el respaldo suficiente para que el dictamen sobre la Ley de Bienestar Animal de CDMX se incluyera en el orden del día. Este necesitaba solo de un voto más para plantearse; sin embargo, por abstención quedó fuera de la jornada.

En el congreso de la #CDMX, los diputados Jesús Sesma y Jorge Gaviño, se enfrentaron a golpes por la Ley de Bienestar Animal pic.twitter.com/hgAKXoKo3c — Azucena Uresti (@azucenau) December 15, 2022

Al salir del hemiciclo, Sesma le reclamó a su par Jorge Gaviño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por no haber mantenido “su palabra”; pues, según él, previamente y en público había asegurado que votaría para que la iniciativa sobre los animales estuviera en discusión. Los insultos tomaron un primer plano entre ambos, a pesar de que otros compañeros estaban presentes.

De las palabras a la agresión

“Yo te hablo así, ¿cuál es el p**o?”, se le escucha decir al integrante del PVEM a Gaviño quien, posteriormente, intentó lanzar una patada. “Me vuelves a pegar y…” continuó Sesma. En ese momento, aquellos que presenciaron la confrontación intervinieron y evitaron que escalara una agresión física.

“Ay, ‘chuchito’, ‘chuchito’, necesito tu voto. ¿Cuántos partidos políticos llevas? Eres un poco hombre, esas canas te cubren, eres un poco hombre”, arremetió el diputado del PVEM. “Me vuelves a pegar y no voy a responder ante tus canas”, siguió a la vez que el otro congresista también elevaba el tono de sus palabras.

Cuando parecía que los ánimos empezaban a descender, se puso sobre la mesa una iniciativa alusiva al transporte. “Así estás con lo del metro. ¿Cómo me hablabas para lo del metro?, ¿cuántas veces me has pedido el voto? Gracias a Dios tienes canas porque si no…”, dijo Sesma.

Posturas encontradas

Sobre el episodio, ambos legisladores se pronunciaron de manera independiente y aclararon su versión. Jorge Gaviño dijo que no estuvo de acuerdo en incluir la ley sobre los animales en esa sesión porque, para él, esta significa un retroceso en materia de derechos. También aseguró que el otro diputado lo había buscado en su oficina para agredirlo tanto verbal como físicamente

“Votamos en abstención para que no se subiera una Iniciativa regresiva por los derechos de los animales (...). Faculta a las alcaldías, por ejemplo, para matar a los animales, (...) tiene un asunto que ver con dar todavía más derechos a las corridas de toros”, aseguró el integrante del PRD. “No tomamos nada personal, seguiremos actuando con verticalidad. Soy responsable de mis actos; si efectivamente ofendí a alguien con el vocabulario que utilicé pido disculpas”, añadió.

Sobre la confrontación con @ChuchoSesmaPVEM. El fondo es un dictamen que considero regresivo al vulnerar los derechos de los animales. Pido disculpas por los insultos pero la defensa de los animales es una causa con la que estoy comprometido y no permitiré intimidaciones de nadie pic.twitter.com/jwmL5V6LVy — Jorge Gaviño (@jorgegavino) December 15, 2022

Por su parte, el diputado Sesma apuntó que lamenta su reacción, pero defendió la postura adoptada. “Hay tres cosas sagradas en un ser humano: la primera es la palabra que siempre se debe cumplir, la segunda es la honestidad (...) y la tercera, reconocer los errores. Quiero aclarar que el apoyo era para que se discutiera, no para que el diputado votara a favor. (...) El que no se enoja, acepta lo inaceptable”, sostuvo.