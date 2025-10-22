Suscribirse

Estado de emergencia en Perú: presidente toma drástica decisión por violentas protestas en Lima

La medida es la primera acción de importancia que toma el gobierno en casi dos semanas.

Redacción Mundo
22 de octubre de 2025, 12:59 p. m.
Manifestaciones en Perú
Perú vive otra crisis política. | Foto: AFP

El gobierno interino de Perú declaró un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.

La medida, con la que el gobierno podrá militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, cobija al menos a 10 millones de personas.

“El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las 00:00 horas y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, dijo el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden.

Entre las medidas del estado de emergencia se prohíbe que dos personas se trasladen en una misma moto, modalidad que usa el sicariato.

La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasado, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.

Contexto: Siguen las protestas en Perú; nuevo presidente pide legislar “contra la inseguridad” y rechaza renunciar

“A la ofensiva”

“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”, dijo Jerí en su mensaje.

“Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, agregó.

La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales.

Agentes de la policía antidisturbios se protegen de los manifestantes durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. (Foto de Hugo CUROTTO / AFP)
Agentes de la policía antidisturbios se protegen de los manifestantes durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri. | Foto: AFP

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, señaló rodeado de su gabinete.

Las autoridades habían adelantado la semana pasada que se implementaría un estado de emergencia en Lima por la violencia del crimen organizado, lo que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.

Contexto: Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

El 15 de octubre, las manifestaciones derivaron en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.

La inseguridad ciudadana provocó el 10 de octubre la destitución en el Congreso de la entonces presidenta, Dina Boluarte.

Manifestantes con una bandera del manga "One Piece" se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. (Foto de Hugo Curotto / AFP)
Manifestantes con una bandera del manga "One Piece" se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jerí. | Foto: AFP

- Crisis política -

Perú acumula siete presidentes desde que en 2016 estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso.

Con la violencia en aumento, las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Al menos 47 conductores han muerto entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa a 460 empresas en Lima y el puerto de Callao.

Entre enero y septiembre, en el país se han registrado 20.705 denuncias de extorsión, un 28,8% más en comparación al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 16.075, según la policía.

Con información de AFP*

