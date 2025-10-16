Al menos un muerto y más de 100 heridos dejaron los enfrentamientos que estallaron en el centro de Lima, durante una protesta masiva liderada por jóvenes contra el Congreso y el gobierno recién instalado.

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

AHORA 🇵🇪🚨: PROTESTAS EN LIMA



Se registra enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes.



pic.twitter.com/If9NC5JaoG — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 16, 2025

José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta del miércoles.

Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Agentes de la policía antidisturbios se protegen de los manifestantes durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima, el 15 de octubre de 2025. | Foto: AFP

Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades.

Jerí identificó a la víctima en X como “Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la principal ONG en la materia en Perú, dijo que la “víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil”.

Descontento general

Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima.

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, “24 civiles y 78 efectivos policiales”. El balance fue publicado en su cuenta en X.

🚨#PNPinforma | Durante la manifestación registrada el día de ayer, más de 80 efectivos policiales resultaron heridos, varios de ellos con fracturas, contusiones y lesiones de consideración, como consecuencia de las violentas agresiones perpetradas por individuos que, bajo la… pic.twitter.com/DfUXpL8NmO — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

“Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado”, dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso.

“La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (..) ha crecido enormemente en el Perú”, agregó la mujer en medio del grito de la multitud “ni un muerto más”.

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP.

Manifestantes con una bandera del manga "One Piece" se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima, el 15 de octubre de 2025. | Foto: AFP

Con los choques de este jueves, ascienden a por lo menos 176 los heridos durante las últimas protestas, incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

El presidente Jerí denunció que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos”. “Todo el peso de la ley para ellos”, advirtió.

Este miércoles también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.