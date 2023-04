Estados Unidos acusa a Rusia e Irán de “toma de rehenes” y los sanciona

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la Guardia Revolucionaria de Irán y a la agencia de inteligencia FSB de Rusia, acusándolos de “tomar como rehenes a estadounidenses”, incluido el reportero del Wall Street Journal arrestado el mes pasado en Rusia.

Estados Unidos “muestra que no es aceptable recurrir a este comportamiento despreciable que consiste en utilizar a personas como peones, monedas de cambio, sin pagar las consecuencias”, declaró bajo anonimato un alto funcionario. Ambas entidades ya han sido objeto de sanciones del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.

Estas medidas punitivas adicionales están destinadas a “responsabilizar a los culpables y, por lo tanto, evitar que ocurra una nueva ronda de casos así”, dijo el funcionario.

Departamento del Tesoro. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Los servicios de seguridad rusos arrestaron a finales de marzo a Evan Gershkovich, de 31 años, corresponsal del prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal, acusándolo de espionaje mientras se encontraba de misión en Ekaterimburgo, en los Urales.

El Kremlin afirma que fue detenido en “flagrante delito” “de espionaje”, sin dar pruebas, clasificando el expediente como secreto. Gershkovich es acusado de haber recopilado información sobre la industria de defensa. El periodista niega categóricamente estas acusaciones, punibles con 20 años de prisión.

Washington busca su liberación y la de Paul Whelan, un exmarine estadounidense arrestado en Rusia en 2018 y condenado a prisión dos años después por presunto espionaje.

El año pasado, durante un intercambio de prisioneros con Moscú, Washington logró la liberación de la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia por posesión de un vapeador y líquido que contenía cannabis, a cambio de la del traficante de armas Viktor Bout, preso en Estados Unidos.

Al menos tres estadounidenses de origen iraní están detenidos en Irán, incluido el empresario Siamak Namazi, recluido en la prisión Evin en Teherán desde 2015. El Tesoro estadounidense también sancionó a cuatro altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Rusia cree que Estados Unidos presionará a Ucrania a lanzar un contraataque

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha afirmado este jueves que la comunidad internacional “forzará” antes o después un contraataque por parte de las tropas ucranianas en el marco de la invasión para “dar salida a los fondos” entregados ahora que “controlan el régimen de Ucrania desde fuera”.

“Independientemente de que haya o no una contraofensiva, opino que aunque el régimen ucraniano no la quiera y aunque teman el fracaso, se verán forzados. Los forzarán debido a que los controlan desde fuera, y cada fondo, cada ayuda entregada no solo por Estados Unidos, sino por países de Europa, tiene que tener salida”, ha puntualizado en declaraciones al canal de noticias Rossiya 24.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Foto: Agencia EFE

Asimismo, ha puesto en duda que Ucrania vaya a sacar adelante este contraataque en mayo, aunque ha dicho ver indicios de preparaciones en este sentido en la zona de Vugledar. Sin embargo, ha matizado que las fuerzas rusas continúan avanzando en las inmediaciones.

“La zona de Vugledar sigue siendo difícil y tensa, y el enemigo trata periódicamente de sacar adelante un contraataque y de posicionarse mejor. (...) Pero nuestras unidades siguen moviéndose”, ha puntualizado.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en reunión con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. - Foto: Getty Images / Nur Photo

Sobre la posibilidad de dialogar y hallar una solución al conflicto, ha matizado que Kiev “no es capaz de ello” y que sus palabras “no pueden ser tomadas en serio”. “No puede haber conversación alguna ni negociaciones serias. Creo que no hay nada de qué hablar con Kiev, nada de qué hablar con los líderes actuales, y que no habrá respuesta alguna”, ha afirmado.

Por otra parte, ha anunciado que las tropas rusas se han hecho con gran parte de la ciudad de Marinka, en la región de Donetsk, a medida que se hacen con toda la localidad. “Evidentemente, la posibilidad para ellos de recuperar Marinka ha desaparecido”, señaló.

*Con información de AFP.