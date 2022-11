Estados Unidos dice que el presidente de Ucrania es el único que puede iniciar negociaciones con Rusia

Solo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está habilitado a abrir conversaciones de paz con Rusia, dijo es viernes 18 de noviembre la Casa Blanca, rechazando la idea de que estaba presionando a Kiev para negociar con Moscú.

“Todos estamos de acuerdo en que un acuerdo diplomático negociado es lo mejor a hacer además de que (el presidente ruso, Vladimir) Putin simplemente retire sus tropas”, dijo a periodistas el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“También hemos dicho que solo Zelenski puede determinar si está listo para las negociaciones y cuándo, y cómo son esas negociaciones”, declaró. “Nadie de los Estados Unidos lo está empujando hacia la mesa” de negociaciones.

El comentario se produjo dos días después de que el máximo general del Pentágono, el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, sugiriera que después de sus importantes victorias en el campo de batalla y con las fuerzas rusas significativamente debilitadas, Kiev podría aprovechar y abrir conversaciones para poner fin a la guerra.

Milley comentó igualmente que es poco probable que las fuerzas ucranianas puedan recuperar pronto todo el territorio que Rusia ha ocupado, especialmente la península de Crimea, de la cual Moscú se apoderó en 2014.

Pero Kirby enfatizó que no hubo presión y que Estados Unidos no estaba tomando sus propias acciones. “No vamos a tener discusiones con los rusos sobre el fin de esta guerra en Ucrania sin que Ucrania sea parte de esa conversación”, señaló.

“Esas conversaciones no están ocurriendo porque el presidente Zelenski ha dejado en claro que no está listo para eso!, dijo Kirby. “Y no se puede culpar” por ello, señaló, porque la propio Moscú ha indicado que no está lista para negociar.

Estados Unidos invitó a Zelenski a “cuidar sus palabras”

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, habría llamado el martes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que cuidase las formas y las acusaciones sobre la implicación de Rusia en la explosión de la localidad polaca de Przewodow, según informó la cadena CNN.

Poco después de que se conociera la noticia, el presidente Zelenski pronunció su habitual discurso vespertino en el que se refirió a la explosión registrada en el país vecino y acusó a Rusia de haber lanzado los misiles que alcanzaron Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

Asimismo, el jefe de Estado ucraniano definió lo ocurrido como “una escalada muy significativa” en el conflicto, pues se trataría en ese caso del primer impacto directo que recibía un país miembro de la Alianza Atlántica desde el estallido de la guerra, y llamó a tomar medidas.

Tras estas palabras de Zelenski, Sulliván descolgó rápidamente el teléfono para contactar con el mandatario ucraniano e instarle a tener cuidado con la forma en la que se referían a lo ocurrido, según relatan a la cadena estadounidense CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Y es que, tanto Washington como más tarde Varsovia, descartaron en primer lugar señalar directamente a Rusia como responsable de lo ocurrido y, más tarde, apuntaron a la posibilidad de que el misil caído en territorio polaco pudiera haber sido lanzado por las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de una operación defensiva.

De hecho, esta última versión sobre lo que podría haber ocurrido el martes no ha gustado a Kiev, y el propio Zelenski incidió en que Ucrania debería formar parte también de la investigación del suceso. Polonia finalmente ha accedido a ello.

Medios polacos informaron a última hora del martes de la muerte de dos personas en Przewodow, en la provincia de Lublin, tras el posible impacto de dos cohetes perdidos. Países como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania se aventuraron a señalar a Rusia.

Moscú, por su parte, ante los llamamientos de varios Estados a defender el territorio de la OTAN, salió al paso para desmentir las acusaciones y señalar que los fragmentos de misiles hallados en la zona no corresponden con el tipo de armamento que utilizan sus Fuerzas Armadas en el marco de la guerra en Ucrania.

*Con información de AFP.