Pese a las afirmaciones de Estados Unidos, las autoridades mexicanas aseguran que alias Doble R no hace parte de las investigaciones que se han adelantado hasta el momento por el crimen de Márquez.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que al no existir datos que lo involucren directamente en el asesinato de Valeria Márquez, alias Doble R no ha sido tenido en cuenta en las investigaciones e incluso, el Coordinador de Seguridad de la Fiscalía, Roberto Alarcón aseguró que no considera que haya pruebas reales contra Ruiz Velasco.