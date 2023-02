Estados Unidos tiene los mejores hospitales universitarios del mundo según estudio de una importante consultora

La consulta Brand Finance dio a conocer la lista de los mejores hospitales universitarios a nivel mundial. Entre los primeros se destaca la presencia de Estados Unidos. Además, el ranking destacó a las instituciones que se interesan por la educación y la ciencia.

Brand Finance es una consultora que opera desde 1996. Su propósito va relacionado con la gestión de mercadeo y financiera para terceras empresas. Actualmente, es la encargada de realizar un informe con las mejores entidades de salud universitarias alrededor del mundo.

Anualmente la consultora realizó el reporte The Most Reputable Academic Medical Centres 2023 en el cual hace un listado sobre los mejores hospitales y centros de salud universitarios alrededor del mundo. Para obtener los resultados, se le consultó a más de 2.500 profesionales alrededor del mundo, quienes respondieron frente a diferentes variables para calificar a las entidades de salud. Entre estas, se tomaron en cuenta la reputación de las empresas, la atención con los pacientes, la calidad de los trabajadores de salud y demás factores.

Los mejores centros médicos universitarios del mundo. - Foto: Brand Finance

Luego de analizar y consultar estos elementos, Brand Finance categorizó a los centros de salud sobre el índice de fortaleza, el cual tiene un margen de 1.0 hasta 100. Para hallar este valor, se toman en cuenta las variables mencionadas anteriormente, según los resultados de las encuestas realizadas.

Los centros hospitalarios que lideraron el ranking fueron Mayo Clinic (EE. UU.), Massachusetts General Hospital (EE. UU.), Stanford Medicine (EE. UU.), Charité (Alemania), All India Institutes of Medical Sciences AIIMS (India), Dana-Faber Cancer Institute (Estados Unidos), SickKids (Canadá), Singapore General Hospital (Singapur), Johns Hopkins Medicine (EEUU) y UCSF Health (EEUU). Como se puede apreciar, Estados Unidos es el país ‘ganador’ del top.

Mayo Clinic, la mejor entidad de salud del mundo según Brand Finance. - Foto: Getty Images

Mayo Clinic Health System es la entidad más fuerte de la lista, consiguiendo un puntaje de 85.1. El informe destaca que este centro de salud ha sabido integrar los servicios de salud con la educación y la investigación científica, lo cual le ha permitido darle a los usuarios una experiencia de primera calidad.

Por otro lado, el informe sostiene que la entidad ha formado un sistema que influye a nivel local, regional e internacional. Su administración ha logrado que tengan una estructura que vaya desde lo micro hasta lo macro.

Fachada del Massachusetts General Hospital. - Foto: Massachusetts General Hospital (Joshua Touster))

El segundo puesto de la lista corresponde al Massachusetts General Hospital, centro de salud que trabaja de la mano con el Harvard Medical School. El informe explica que esta institución se ha destacado por apostarle a la innovación, tanto así que es un referente en la producción de vacunas. Además, el centro de investigación ha construido un ambiente colaborativo entre varios investigadores alrededor del mundo.

El listado lo continúan el Standord University Medical Center y Charité, siendo esta la primera entidad no estadounidense mejor posicionada en el ranking. Este centro es alemán y su sede central queda en Berlín; está compuesto por un organigrama de más de 100 diferentes clínicas y departamentos. Brand Finance señala que se destaca por la calidad que le ofrece a sus pacientes, a tal punto que ha sido la responsable de atender importantes figuras de la política alemana y europea, del renombre de Angela Merker y Alexei Navalony.

Angela Merkel estuvo en 2020 en el centro de Charité en Berlin. Tobias Schwarz / Pool via REUTERS - Foto: REUTERS

Contrastándose con los puestos anteriores, la quinta mejor entidad no es ni de Estados Unidos ni de Europa, sino de Asia. Más que un centro, All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) es un grupo de instituciones de salud pública universitaria de la India, el cual se conoce internacionalmente por la formación en alta calidad de doctores y científicos.

“Desde su creación en 1956, AIIMS ha crecido en distintos estados de la India, con propuestas de bajo el plan Atmanirbharta del gobierno indio del gobierno indio para mostrar autosuficiencia en el campo de las médicas y tecnológicas. El principal objetivo del centro médico es investigar en ciencias médicas y afines así como formar a profesores de medicina y académicos para garantizar una educación sanitaria de alto nivel con enseñanza e investigación basadas en la comunidad”, describe el informe.

En la sexta casilla vuelve a aparecer una entidad proveniente de Estados Unidos, se trata de Dana-Farber, la cual a diferencia de las anteriores, está especializada exclusivamente en manejar pacientes con cáncer. SickKids es la séptima entidad mejor posicionada. Al igual que el puesto anterior, no tiene un sistema general de atención, sino que se concentra en una rama; en este caso, en pediatría.

El top 10 lo cierran Singapore General Hospital y Johns Hopkins Medicine. Aparte, la consultora le hace una especial mención a Great Ormond Street Hospital for Children y al Hospital de Colonia, debido a que son dos de las mejores instituciones frente al cuidado de pacientes. También mencionan al CNU Hospital por las investigaciones que ha llevado a cabo y al Groote Schuur Hospital Facility Board y al Tygerberg Hospital por apostarle al aprendizaje.