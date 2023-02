Orgullo colombiano: dos hospitales universitarios aparecen entre los 100 mejores del mundo

El Hospital Universitario Fundación Valle del Lili y el Hospital Universitario Fundación Santa Fe fueron destacadas en el informe The Most Reputable Academic Medical Centres 2023.

La consultora Brand Finance realizó un informe en el que organizó a los mejores hospitales del mundo. Dos entidades sacaron la cara por Colombia.

Brand Finance dio a conocer el informe The Most Reputable Academic Medical Centres 2023, en el cual se destacan los mejores centros médicos universitarios del mundo. Dentro del top 100, están el Hospital Universitario Fundación Santa Fe y el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, siendo este último el segundo mejor de América Latina.

Para obtener los resultados, se le consultó a más de 2.500 profesionales alrededor del mundo, quienes respondieron frente a diferentes variables para calificar a las entidades de salud. Entre estas, se tomaron en cuenta la reputación de las empresas, la atención con los pacientes, la calidad de los trabajadores de salud y demás factores.

Los mejores centros médicos universitarios del mundo. - Foto: Brand Finance

Hugo Hensley, director asociado de Brand Finance indicó en el informe que “al igual que todas las marcas, es importante que hospitales manejen cuidadosamente su reputación entre los pacientes, los trabajadores de la salud y los investigadores, para construir una marca sólida en un escenario global e impulsar el éxito para todas las partes interesadas. Esto los ayudará a contratar personal, recaudar fondos y, en consecuencia, servir a sus comunidades”.

Mayo Clinic fue la mejor entidad calificada en el ranking. - Foto: Getty Images

Los centros hospitalarios que lideraron el ranking fueron Mayo Clinic (EE. UU.), Massachusetts General Hospital (EE. UU.), Stanford Medicine (EEUU), Charité (Alemania), All India Institutes of Medical Sciences AIIMS (India), Dana-Faber Cancer Institute (Suecia), SickKids (Canadá), Singapore General Hospital (Singapur), Johns Hopkins Medicine (EEUU) y UCSF Health (EEUU).

El informe señaló que el índice de fortaleza del Mayo Clinic Health System es el más fuerte, logrando una cifra de 85.1 sobre 100. Además, destaca que ha logrado exitosamente la convergencia entre la práctica clínica, la educación y la investigación de la salud, logrado una experiencia de primera clase para el paciente y un socio de confianza para la atención sanitaria. Por otro lado, el estudio señaló que “lo que realmente diferencia al Mayo Clinic Health de sus competidores es su altísima notoriedad es su altísima notoriedad y familiaridad local y familiaridad a nivel local, regional e internacional”.

Tanto en el top 10 como el ranking en general, Estados Unidos predominó las casillas. También fueron relevantes los países de México, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Australia, la India, China, Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega. Tailandia y Finlandia.

En Latinoamérica, el listado se encuentra liderado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, con una puntuación de 71,1. Luego está el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. En el tercer lugar destaca el Hospital das ClInicas da Universidade de Sao Paulo, Brasil; seguido por el Hospital Médica Sur, de México.

Hospital Universitario Fundación Valle del Lili de Cali. - Foto: Cortesía

El informe señala que, tanto el Hospital Italiano como el de la Fundación Valle del Lili “tenían puntuaciones relativamente bajas en conocimiento y familiaridad de conocimiento y familiaridad, pero obtuvieron puntuaciones como la inversión, que han impulsado sus posiciones en la clasificación. Esto refleja una tendencia de que hay muchos líderes regionales que son regionales, que son muy bien percibidos por quienes que interactúan con ellos, pero que aún no proyectan su marca en la escena mundial”

El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá fue la otra entidad colombiana presente entre las 100 mejores. Obtuvo el puesto 74 con un índice de 65.1. A pesar de no estar en ese rango, el Instituto Nacional de Cancerología quedó entre los puestos 101 - 205.

Las organizaciones presentes en el ranking demostraron su alegría en redes sociales. Por un lado, la Fundación Valle de Lili celebró el anuncio en Twitter, mencionando que “¡Nuestro compromiso con la educación médica y la investigación continúa! Además, en este reporte somos el único hospital de Colombia entre los primeros 50 de la lista. #OrgulloFVL”.

Además, del top global, la consultara también segmentó a las entidades en tres categorías en otros tres listados: Tratamiento con pacientes, investigaciones y educación. Curiosamente, en estos no aparece Mayo Clinic en el podio.

Con respecto al los pacientes, las tres entidades mejor calificadas son NHS Great Ormond Street Hospital for Children (EEEUU), SickKids (Canadá) y la Universidad de Colonia (Alemania). Frente a los aportes en investigación, las mejores son: CNU Hospital (Estados Unidos), Dana-Farber Cancer Institute (Suecia) y Chartié (Alemania). Finalmente, las instituciones con mayor especialidad en educación son: Groote Schuur Hospital Facility Board (Sudáfrica), Tygerberg Hospital (Sudáfrica) y All India Institutes of Medical Sciences AIIMS (India).