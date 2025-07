Estalla crisis diplomática entre El Salvador y México por escándalo de narcotráfico. Esto dice Bukele al respecto

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen”, aseguró Bukele. Centroamérica es puente de la cocaína que envían carteles de Sudamérica a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esa droga.