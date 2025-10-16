En un hallazgo histórico, decenas de toneladas de oro se encuentran a 2.000 metros de profundidad bajo el agua. El naufragio fue localizado hace décadas y yace en el Atlántico.

Según los primeros registros, el oro transitó de California a Panamá y fue el 3 de septiembre de 1857 cuando zarpó desde el puerto de Colón rumbo a Nueva York.

La embarcación llevaba 477 pasajeros, 101 tripulantes y un cargamento de lingotes y monedas de oro, principalmente procedentes de la fiebre del oro que se hizo famosa en California.

Uno de los historiadores más destacados y quien más ha registrado los pormenores del hallazgo, Gary Kinder, aseguró que la composición exacta del cargamento de oro permaneció desconocida durante mucho tiempo, ya que los archivos de San Francisco se incendiaron.

Items treasure rescued from the wreck of the SS Central America, which foundered in 1857 off the coast of South Carolina, as shown in the Lloyd's Insurance Register (behind). Over 400 pounds of gold bars and coins are expected to raise 7 million when auctioned. on December 8th and 9th, at Sotheby's, New York. (Photo by Michael Crabtree - PA Images/PA Images via Getty Images) | Foto: PA Images via Getty Images

El autor del libro ‘Ship of Gold in the Deep Blue Sea’, confirmó que un documento de Defensa de EE. UU. desclasificado en 1971 informa que el SS Central America contenía 11,2 toneladas de oro, sin incluir el oro traído por los pasajeros.

La embarcación, que llevaba por nombre Central América, navegó por la costa estadounidense, pero naufragó tras una fuerte tormenta el 11 de septiembre del mismo año, justo frente a la costa de Carolina del Sur.

Algunos botes salvavidas fueron lanzados al agua y 153 pasajeros lograron desembarcar. El SS Central America se hundió a las 8:00 p. m. del 12 de septiembre. 425 personas murieron. El oro se hundió en el fondo del océano.

La noticia se difundió rápidamente e incluso, habría generado un pánico financiero en 1857, sin embargo, 130 años después, Tommy Thompson, que es ingeniero naval, se obsesionó con la idea de extraer el oro y decidió cazar el tesoro.

Tesoros de oro rescatados del naufragio del SS Central America, que naufragó en 1857 frente a las costas de Carolina del Sur. Se espera que más de 180 kilos de lingotes, monedas y polvo de oro recuperados del naufragio alcancen los 7 millones de dólares en subastas. * 8 y 9 de diciembre en Sotheby's, Nueva York. (Foto de Michael Crabtree - PA Images/PA Images vía Getty Images) | Foto: PA Images via Getty Images

El ingeniero dedicó años en reconstruir la ruta que habría tomado la embarcación mediante cálculos científicos y estudios en la documentación marítima de la época.

Se rodeó de un equipo de expertos científicos y buzos profesionales y fundó el Columbus America Discorey Group en 1988. Desarrollaron equipos de vanguardia, como un robot submarino llamado Nemo3 con una garra gigante.

La misión localizó los restos del SS Central America a una profundidad de 2134 metros, a 250 kilómetros de la costa, el 11 de septiembre de 1988.

El barco lleva lingotes de oro y 5200 monedas de oro, incluyendo monedas de 20 dólares “1857-S Coronet”. Se estima que todo esto tiene un valor de entre 100 y 150 millones de dólares.

Como sucede habitualmente cuando se halla un tesoro en los restos de un naufragio, surge la duda acerca de quién posee los derechos sobre el hallazgo.

En ese momento, se desata entonces una disputa legal entre el Estado, las aseguradoras y Tommy Thompson. Finalmente, los tribunales dictaminaron a favor del explorador y sus financiadores.

Lingotes de oro extraídos del buque S.S. Central America, hundido en 1857, se exhiben en el Museo de Historia Financiera Estadounidense el 8 de enero de 2003 en la ciudad de Nueva York. El museo, afiliado al Instituto Smithsoniano, muestra la historia de los mercados de capitales en Estados Unidos, incluyendo escándalos, recesiones y mercados alcistas. (Foto de Spencer Platt/Getty Images) | Foto: Getty Images

Sin embargo, la ambición del experto marítimo terminó por jugarle en contra. Optó por vender 532 lingotes y miles de monedas de oro a California Gold Marketing Group por la suma de 52 millones de dólares, sin comunicarlo a sus inversionistas.

Acusado en 2005, decidió ocultarse en Florida. Siete años más tarde, se emitió una orden federal de captura y, en 2015, fue detenido en un hotel de Boca Ratón.