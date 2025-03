En la revista The Atlantic , de la cual es editor Goldberg, se publicaron las conversaciones que causaron un gran conmoción en el país y en la administración de Trump. El presidente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de seguridad, Tulsi Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe, aseguraron que en el chat no se compartió ningún tipo de información clasificada.

A esto, el periodista preguntó a los departamentos de seguridad involucrados si podían seguir compartiendo los mensajes que encontró en el chat de Signal, ya que, como no eran clasificados, podían ser compartidos.

“Como hemos reiterado, no se transmitió información clasificada en el chat grupal. Sin embargo, como expresaron hoy el director de la CIA y el asesor de Seguridad Nacional, eso no significa que fomentemos la divulgación de la conversación. Se pretendía que fuera una deliberación interna y privada entre personal de alto nivel, y se discutió información sensible. Por estas razones, sí, nos oponemos a la divulgación”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la petición.