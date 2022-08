Estos son los síntomas del Henipavirus, el virus que fue hallado en China

Luego de que se registrara un pequeño brote de en dos regiones de China, en el que 35 personas dieron positivo a un virus conocido como Henipavirus, y aunque por el momento el virus no parece ser letal, los infectados se mantienen bajo observación médica, sin embargo las alertas continúan prendidas ante los acontecimientos recientes por la pandemia de la covid-19 y la viruela del mono.

Los casos se presentaron en provincias alejadas, Shandong que se ubica al este y Henan en el centro del país, según han explicado medios locales. Por el momento se ha especificado que este no se tienen vacunas o tratamientos para combatir el virus, sin embargo, se conoce que es otro virus de origen animal, que se detecta a través de un test tomado de la garanta.

Con respecto al nombre con el que se está identificando, Henipavirus, es el término que se utiliza para referirse a virus de origen animal que son transmitidos a humanos, algunos investigadores y conocedores se estarían refiriendo a él como Langya, misma palabra con la que fue identificado en la revista The New England Journal of Medicine, en medio del artículo Un henipavirus zoonótico en pacientes febriles en China.

Los síntomas de este virus, los que hasta el momento se han detectado son: dolor de cabeza y en los músculos, cansancio, la pérdida del apetito también tiene que ver con el virus, así como la irritabilidad y las náuseas y seguido de la fiebre y la tos, que serían los dos malestares más fuertes de la infección.

Entre tanto, se ha explicado que la forma de contagio radica en el contacto directo con animales que tengan el virus, entre ellos los murciélagos, aunque por el momento no se conocen otras formas de contagio por la novedad del virus, que a pesar de haber sido encontrado anteriormente en animales, no se habrían hecho los estudios indicados a profundidad para conocer exactamente la forma en como se comporta la enfermedad.

Estudio advierte sobre algunos síntomas en los ojos asociados a la viruela del mono

En un reciente estudio publicado por la revista Nature, titulado “Manifestaciones oftálmicas del virus de la viruela del simio”, llevó a determinar que, aunque hay grandes similitudes entre la viruela común y la del mono, también hay un patrón distintivo que se da en los ganglios linfáticos, además de lesiones oculares que son propias de este tipo de enfermedad y que la diferencia también de la varicela.

“Se ha informado que MXPV tiene varias manifestaciones oftálmicas que son comunes como otros síntomas no específicos (es decir, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular). Por ejemplo, las lesiones características de MPXV suelen aparecer primero como maculares, luego papulares, luego vesiculares y pustulares, que a menudo involucran la piel periorbitaria y orbitaria, asemejándose a la erupción de Varicella-Zoster, que afecta al 25 % de los casos”, explicaron en el estudio.

Así entonces, algunas de las afecciones oculares que presenta este tipo de viruela son la inflamación de los ganglios preauriculares en un 71 % de las veces; conjuntivitis en diferentes proporciones dependiendo si el contagiado está vacunado o no; lesiones conjuntivales focales con un 17 % de frecuencia en pacientes no vacunados; fotofobia en un 22 % de los infectados; pérdida visual, blefaritis, ulceraciones corneales y queratitis como un efecto tardía de la enfermedad.