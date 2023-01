Estudiante usó su préstamo estudiantil para pagar una cirugía de pérdida de peso en Turquía

Una mujer gastó su préstamo estudiantil en una cirugía para pérdida de peso en Turquía, después de revelar cómo su obsesión por los domicilios desplomó su confianza y su salud mental.

Megan Fowler, de 22 años, de York, dice que, a pesar de los estigmas que se le atribuyen, pasar por el quirófano “le salvó la vida”. “Ahora peso un poco más de 53 kilos”, dijo. ‘¡No he pesado esto desde que tenía 18 años!’

El procedimiento también ha ayudado a Megan a revisar por completo su estilo de vida, ya que antes gastaba dinero en ‘comida rápida’ y solo asistía a sus clases en línea para evitar sentirse avergonzada.

“Pasé de una talla 26 a una 16/18, así que anticipo que necesitaré la abdominoplastia", dijo la estudiante. - Foto: Foto: Getty images.

La estudiante de negocios internacionales gastó 3.000 libras esterlinas en la cirugía de manga gástrica, financiada con el préstamo, así como en una serie de trabajos haciendo rondas de repartición de leche y entregas de pizza.

Megan admitió que su familia inicialmente no quería que ella fuera a Turquía, pero ha visto cuánto cambió su vida y la devolvió a ‘su antiguo yo’.

“He estado a dieta desde que tenía 16 años. Probé todas las dietas de moda que no funcionaban y seguí aumentando de peso”, explicó.

“Soy una jugadora de rugby y me dañé la espalda, lo que me impidió jugar, pero seguí comiendo como una jugadora de rugby y fue entonces cuando luché para deshacerme del peso”, agregó la estudiante. “No podía hacer ejercicio debido a mi lesión, y me volví más pesada y menos móvil”, dijo.

La estudiante reveló que había llegado a un punto bajo con su confianza, revelando que dejó de salir con sus amigos y “simplemente se encerró”.

Ella agregó: “Solía evitar los espejos y no dejaba que la gente me tomara fotos. La gente me arrastraría a las fotos, pero diría que no. Siempre fui la fotógrafa”.

“Antes de mi cirugía, me costaba subir las escaleras, también tengo un perro grande que necesita muchos paseos y me costaba salir con él”.

Megan tuvo la idea de seguir con el procedimiento después de ver a personas con experiencias similares en las redes sociales.

“Había estado viendo a una mujer en TikTok que se sometió a una cirugía de manga gástrica en Turquía y vi a otras personas en la misma situación, así que decidí comenzar mi propia investigación”, explicó. “Si alguien me hubiera mencionado antes que me operara, no habría habido ninguna posibilidad de que lo hubiera hecho, pero cuando vi a personas en TikTok haciéndolo, pensé que podría funcionar para mí”.

Después de haber perdido tanto peso, Megan tiene la esperanza de que siga bajando más de peso, ya que ahora está tomando decisiones más saludables, además de ver una mejora en su confianza y salud mental.

También dice que las elecciones de alimentos más saludables también están jugando un papel importante en su proceso de pérdida de peso, y admite que quiere perder otros cinco kilos.

Megan dijo que ya no piensa que la ‘comida grasosa’ es tan ‘increíble’ como antes, y que ‘ya no le gustan las comidas para llevar’, lo que también la ayuda a ahorrar dinero.

Hasta el momento, la estudiante controla su ingesta de calorías y explica que ahora come alrededor de 1.200 al día, “en comparación con las 3500 que consumía antes”. También se asegura de tener 120 gramos de proteína.

Gracias al apoyo de su madre, Megan también ha estado motivada para volver al gimnasio y también corre en sus entregas de leche haciendo hasta 200 casas por noche.

“Ya he perdido casi siete kilos y puedo ver que mi confianza regresa gradualmente. Las cosas están mejorando y espero volver a jugar al rugby en unos meses”, dijo Megan.

La estudiante también creó una cuenta de TikTok en la que documenta su pérdida de peso. Desde entonces, Megan ha encontrado una comunidad en línea que la apoya, admitiendo que ahora tiene personas que la visitan y agradecen por su motivación.

La creadora de contenido ahora está organizando un evento para personas que se han sometido a una cirugía bariátrica, llamado The Biggest Losers Ball.

“Cuando estaba en la escuela, fui a mi baile de graduación y me fui después de 40 minutos porque me sentía muy incómoda y fuera de lugar. Ahora estoy organizando un baile para personas que nunca tuvieron su momento de princesa, pero que han encontrado confianza después de su cirugía”, reveló Megan.

Megan elogió la atención que recibió mientras estuvo en Turquía y afirmó que no dudaría en pasar por el quirófano una vez más.

Ella justificó el alto costo de su procedimiento explicando que no bebía y que no había gastado mucho dinero, porque no salía con sus amigos, aunque admitió que su abuela estaba “enfadada” al saber que parte del préstamo se había ido en dicha cirugía.

Megan también planea regresar a Turquía el próximo abril, esta vez para una abdominoplastia y “cualquier otra eliminación de exceso de piel si es necesario”. “Pasé de una talla 26 a una 16/18, así que anticipo que necesitaré la abdominoplastia, pero lo esperaba desde el principio”, concluyó la estudiante.