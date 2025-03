Estudiar en Hungría: así funcionan las 50 becas para colombianos. Consejero ministerial explica en SEMANA

R. B.: La más importante se llama Stipendium Hungaricum y en Colombia son unas 50 becas anuales. Eso es tan fácil como ir a la página web Study in Hungary, Estudios en Hungría, ahí también hay informaciones sobre las becas. Son bastante populares. Es un proceso selectivo y a los mejores al final les dará el Gobierno húngaro una beca que es bastante generosa, que cubre no solo los gastos académicos, sino también tiene un pequeño subsidio para concurrir alguna parte de los gastos. Entonces, es una excelente beca. Pero también hay otras, por ejemplo, una beca de la diáspora muy interesante que cualquier persona con orígenes húngaros es elegible a postular.

R. B.: En que Hungría se destaca por sus universidades científicas. Y en esas disciplinas científicas no hay nada, absolutamente nada, de ideología. Hungría es el único país de Europa en el que no ha habido manifestaciones en la calle en favor de Palestina. Porque aparte de otras cosas, es un país que protege muchísimo a la comunidad judía. Ese ambiente tan pacífico es el que se encuentra en las universidades. Es un ambiente universitario muy sosegado y, sobre todo, en que los profesores todavía se pueden llamar académicos, no ideólogos. Jamás he visto una manifestación en una universidad húngara por razones políticas; jamás he visto una universidad húngara que esté bloqueada por estudiantes. También es importante resaltar que los papás pueden confiar en que si mandan a sus hijos a Hungría, no van a volver con el pelo rosa y pensando que han cambiado de sexo.