Europa, preocupada por su seguridad y el cruce entre Trump y Putin, vive día clave en Bruselas

No obstante, la propuesta no recomendó un programa más amplio de préstamos conjuntos, a pesar de que varios países afirman que el bloque necesita la misma inyección masiva de capital que para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Por el momento” la idea no está en la propuesta, dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. “Sin embargo, ¿es una idea completamente descartada? No lo creo”, agregó.