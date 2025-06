Exasesor de Donald Trump y sobrino de Mike Pence habla en SEMANA de Irán, el gobierno Petro y Venezuela. “Usar la fuerza para lograr la paz”

John Pence: Lo que estamos viendo es el liderazgo estadounidense de regreso en la Casa Blanca. Aquí se dice “peace through strength” (la paz a través de la fuerza). Es un dicho del presidente Trump que explica cómo está tratando de lograr la paz. A veces hay que usar la fuerza y las fuerzas armadas. El trabajo del presidente comienza con el diálogo. Si vemos, lo que el presidente Trump está promoviendo es el cese al fuego entre Israel e Irán. El primer mandatario ha viajado por todo el mundo, acaba de estar en los Países Bajos para la conferencia de la Otan, está charlando con los líderes del mundo para lograr la paz. Es decir, la paz es lo que quieren los Estados Unidos y lo que quiere el pueblo estadounidense.

J.P.: Ha sido así por décadas. El presidente Trump, en 2015, ya alertaba que Irán puede lograr un arma nuclear. Entonces el presidente está tratando de evitar que eso suceda. Los Estados Unidos tuvieron que actuar la semana pasada (el Gobierno Trump atacó tres bases nucleares en ese país), pero sigue el diálogo por la paz. El presidente Trump tiene no solo y palabra, sino acciones concretas.

J.P.: Lo que pasó ese 7 de octubre, bajo la presidencia de Joe Biden, fue lamentable. Una vez posesionado, el presidente Trump tuvo que regresar para promover los Acuerdos de Abraham, que habían sido una serie de tratados de normalización diplomática firmados entre Israel y varios países árabes, pero impulsados por la primera administración Trump. El presidente, además, acaba de viajar al Medio Oriente y allí tuvo conversaciones con los líderes de esos países. Entonces, cuando Irán trató de atacar de nuevo a Qatar, por ejemplo, varios países árabes rechazaron esta acción de Irán. Esta región también tiene como causa común que Irán no se arme nuclearmente.

J.P.: Por supuesto. No solo preocupa lo que nosotros llamamos un warhead (la cabeza de la guerra), que sería un misil nuclear, sino que cualquiera puede poner esa arma en una mochila. Esta tecnología es muy peligrosa para los seres humanos y para la vida en paz y la seguridad del planeta.

J.P.: Esas amenazas vienen del Ejército iraní, no del pueblo de Irán. Lo que está tratando de hacer el presidente Trump es sacar del poder al Ejército de Irán. Nunca ha atacado al pueblo de Irán, sino a los lugares del Ejército que son una amenaza nuclear. Cuando Donald Trump dice “América primero”, no quiere decir que no es “América sola”. Nuestro presidente está tratando de trabajar con nuestros aliados por tener un mundo libre, seguro y más próspero para nuestros vecinos.