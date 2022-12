Finlandia: uno de los ministros de Gobierno se toma dos meses por licencia de paternidad

El ministro de Defensa de Finlandia, país que está en pleno proceso de adhesión a la Otan, decidió tomarse dos meses de baja por paternidad, una decisión celebrada por su partido.

“Apoyamos con orgullo la decisión de Antti Kaikkönen”, declaró la ministra de Economía y líder del Partido de Centro, Annika Saarikko, miembro de la coalición gobernante en Helsinki. Además, dijo que ser padre es insustituible, mientras que no sucede con un rol que se desempeña laboralmente “Solo Kaikkönen puede ser un padre presente para sus hijos, pero en política las cosas seguirán y se podrán hacer arreglos”.

Kaikkönen anunció el martes su decisión de ausentarse del cargo desde el 6 de enero hasta el final de febrero para cuidar de su segundo hijo, nacido en julio.

“Me voy de baja por paternidad para enero-febrero. Durante ese tiempo, las funciones del ministro de Defensa estarán a cargo de otra persona. La seguridad de la patria estará en buenas manos también en ese momento. Los niños son solo pequeños por un momento, y quiero recordarlo de otra manera que no sean solo fotos”, expresó en su cuenta de Twitter.

Kaikkönen aseguró que dejar al bebé en la guardería aún no es una opción por su edad: “Aunque los deberes ministeriales son muy importantes para mí, en algún momento tienes que ser capaz de poner a la familia primero. No estamos del todo preparados para dejar al bebé en la guardería, así que en este momento me toca a mí asumir más responsabilidad en el cuidado del bebé”, dijo, de acuerdo con el medio local ‘Helsinky Times’.

El ministro y su esposa tienen dos niños pequeños, uno de dos años y el otro de seis meses; su esposa, Janika Kaikkönen comenzará un nuevo cargo como relacionista pública en Bayer el primero de enero de 2023.

Como en otros países nórdicos, en Finlandia se ha generalizado el permiso de paternidad de dos o tres meses tras el parto.

El país ofrece 54 días de permiso a los nuevos padres. Casi el 80 % lo toma, pero no total, sino parcialmente, por eso la decisión del funcionario en sí misma, es histórica.

El diputado del Partido de Centro Mikko Savola sustituirá a Kaikkönen durante su ausencia.

Finlandia en la Otan

Finlandia y Suecia abandonaron décadas de no alineamiento militar tras la invasión de Ucrania, por parte de Rusia y anunciaron en mayo su solicitud de ingreso en la Otan.

De los 30 miembros de la alianza militar occidental, solo Hungría y Turquía tienen que ratificar sus adhesiones, que requieren un acuerdo unánime.

El principal punto de fricción es con Turquía, que exige a Suecia y Finlandia que endurezcan su postura contra los grupos kurdos considerados “terroristas” por el Gobierno turco.

De acuerdo con el propio Kaikkönen la decisión de adherencia de la Otan ya se encuentra en manos de esos dos países: “Cuando se trata de la membresía de la Otan, las decisiones finalmente se tomarán en Hungría y Turquía”, dijo según el Helsinky Times.

Aunque aún no se ha tomado una decisión sobre la inclusión de Suecia y Finlandia en la Otan, el secretario general de la alianza militar, el noruego Jens Stoltenberg, aseguró que la organización no se quedará inmóvil ante la posibilidad de alguna “presión” de parte de Rusia o de algún otro rival.

“Es inconcebible que los aliados de la Otan no actúen si hay algún tipo de presión contra Suecia y Finlandia”, dijo Stoltenberg en una conferencia conjunta con el nuevo primer ministro sueco, según el medio alemán Deutsche Welle.

Recientemente Hungría retrasó una vez más la votación para la adhesión de Suecia y Finlandia a la Otan, un debate parlamentario que se daría en diciembre, pero se aplazó a febrero.

*Con información de la AFP.