Fiscalía procesa a un policía y a su esposa por violación de dos jóvenes en Ecuador

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, un mayor de Policía y su esposan han sido procesados por presunta violación contra una joven de 19 años de edad. Por su parte, la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó prisión preventiva para el mayor de Policía Walter León C. R., mientras que para su esposa, Katerine Stefanny B. C., dispuso medidas alternativas como presentación periódica dos días a la semana en el consulado más cercano en Houston, ya que se encuentra actualmente en Estados Unidos.

De acuerdo con los medios locales, luego de la audiencia de formulación de cargos, la jueza emitió la orden de allanamiento y captura contra el policía involucrado, por lo que fue detenido. En la diligencia, el fiscal Fabián Chávez, de la Unidad de Violencia de Género, justificó el inicio del proceso penal con elementos de convicción, como versiones de la víctima y de otras alumnas de la academia estética donde estudiaba la víctima.

Además, se expuso ante la jueza que los hechos ocurrieron entre el 29 y 30 de octubre de 2022, en un domicilio ubicado en el sector de Huachi Loreto, en el barrio Miñarica 2, provincia de Tungurahua.

Así ocurrieron los hechos

Katerine Stefanny B. C. ofertaba e impartía clases de arreglo de uñas en su estética. En la fecha indicada, como celebración de fin del curso, ella pidió a cada una de las alumnas una cuota de 15 dólares para la comida y bebidas alcohólicas, reza el escrito. Asimismo, les solicitó que llevaran complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología.

Acto seguido, en la mañana del 29 de octubre de 2022, las alumnas, incluyendo la víctima, habrían acudido a recibir la clase “dictada” por Walter León C. R., quién desde el inicio se presentó como miembro activo de la Policía Nacional en el grado de mayor y como jefe de Criminalística en la provincia de Esmeraldas.

Fiscalía captura a policía por violación de menor. - Foto: El Comercio

Según el relato de las víctimas, en horas de la noche, procedieron a cenar, jugar cartas, ingerir alcohol y bailar. El procesado habría procedido a brindarles licor a las estudiantes de manera constante e insistente. Cuando el tequila se terminó, supuestamente “brindó a las jóvenes un licor de dudosa procedencia de color café y rosado. Según la investigación, las señoritas estaban conscientes hasta la ingesta de esa bebida. Luego perdieron la conciencia”, señala la demanda.

Al día siguiente, los procesados dejaron a las demás estudiantes en la parte baja del domicilio y habrían trasladado a la denunciante y a otra presunta víctima de 17 años a la habitación de su hija menor.

“Ahí, Walter León C. R. habría violado a la joven de 19 años, mientras Katerine Stefanny B. C. observaba. Después, ella también se unió a la consumación del delito”, indica la denuncia. Acto seguido, ambas víctimas despertaron, pero no tenían movilidad en su cuerpo, por lo que presuntamente fueron agredidas sexualmente hasta el amanecer.

Caos y destrucción en Brasil: así encontró Lula da Silva la capital, mientras hay más de 400 detenidos

Escenas de caos y destrucción fue lo que observó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su regreso a la capital, horas después de que cientos de bolsonaristas se tomaran los tres poderes del Estado. Con saqueos y también un sinfín de daños se encontró el recién juramentado mandatario, en medio de su inspección.

Las autoridades del ‘gigante suramericano’ elevaron a más de 400 los detenidos tras los destrozos de la jornada anterior. Partidarios de la administración de Bolsonaro había, además, mantenido campamentos desde la derrota en las elecciones, mismos que según las autoridades ya fueron desmantelados, luego de una orden emitida por la Corte Suprema.

El juez, Alexandre de Moraes, determinó que los bolsonaristas que llevaban acampando desde hacía varios días fueran retirados - Foto: Reuters / Stringer

El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, actualizó hace algunas horas el número de arrestos y aseguró que los responsables del caos serían llevados ante la justicia. Según el funcionario, ya se está trabajando para identificar a quienes participaron en la toma de las instituciones públicas. No obstante; poco después, trascendió que un juez suspendió temporalmente a Rocha de su cargo.

La decisión tiene una vigencia inicial de tres meses y llegó cuando el jefe de Estado señaló que “la falta de seguridad” había permitido la irrupción en las sedes del Legislativo, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal. Al respecto, Rocha no se ha pronunciado aún.