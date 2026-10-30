Flavio Bolsonaro reaparece en una transmisión en vivo en EE. UU. y habla de “nuevas elecciones” antes de 2030

El candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, mencionó este viernes, 30 de octubre, durante una transmisión en vivo en Estados Unidos, la posibilidad de nuevas elecciones antes de 2030, cuando se celebrarán las próximas elecciones generales.

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El discurso se produjo dos días después de que se publicara una carta tras su llegada a Estados Unidos, país al que viajó luego de su derrota ante Lula en las elecciones.

En una transmisión en vivo por Instagram, Flávio también afirmó que su decisión de abandonar el país tras perder la segunda vuelta el pasado domingo no es señal de debilidad. Señaló que tomó la decisión solo con su esposa, Fernanda.

As primeiras palavras de Flávio Bolsonaro. https://t.co/9Yge5uApkp — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 31, 2026

“Dije que no me sometería a eso. Eso no es señal de debilidad, amigos. Puedo ser muchas cosas, pero no soy tonto. Supe analizar la situación y entendí adónde iban, y más rápido de lo que imaginaba”, dijo Bolsonaro.

“Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba”, afirmó el senador en una transmisión en vivo, su primera aparición desde que publicó el miércoles una misiva en la que se declaró “líder” de Brasil.

En el video relató que el lunes, al salir de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, la policía le notificó que le retiraban los pasaportes.

La medida se tomó en el marco de una investigación por lavado de dinero.

El senador y excandidato presidencial llegó a Estados Unidos el miércoles, asegurando que era “el verdadero presidente electo de Brasil”. Foto: AFP

“Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: ‘Ya sabes a dónde quieren llegar con esto, ¿no?’”, comentó sobre su padre.

“Le dije: ‘Papá, ya sé (...) Ahora sé lo que tengo que hacer’”, contó.

Aunque no dio detalles sobre cómo salió del país, aseguró que tomó la decisión con su esposa “sin que nadie supiera” y pidió no apuntar “con el dedo a nadie”.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei se encuentran bajo presión para explicar la participación de Estados Unidos y Argentina en la huida del senador.

“No salí de Brasil, salí por Brasil”, afirmó, y acusó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de señalarlo “falsamente” en la investigación de la que es objeto.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva Foto: AP Photo/Andre Penner

También insinuó irregularidades en el balotaje, que comparó con “goles con la mano” no anulados por el VAR, aunque sin dar detalles de cuáles serían esas irregularidades.

Además, pronosticó que la economía “va a quebrar” bajo Lula, y se dijo dispuesto a disputar otra vez la presidencia: “No hablo de 2030, hablo de antes”.