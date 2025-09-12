Suscribirse

Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude la península de Kamchatka en Rusia

La ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia ha presentado sismos en los últimos días.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

13 de septiembre de 2025, 3:11 a. m.
KAMCHATKA, RUSSIA - JULY 30: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'KAMCHATKA BRANCH OF GEOPHYSICAL SURVEY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (KBGSRAS) / S. LAKAMOV / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) An 8.8 magnitude earthquake struck off Russia's Kamchatka Peninsula on Wednesday, generating tsunami warnings across the Pacific Ocean region, the US Geological Survey (USGS) said in Kamchatka, Russia on July 30, 2025.The epicenter was located at a depth of 20.7 kilometers (12.8 miles) and was centered 119 kilometers (73.9 miles) east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky, it said.The earthquake was shallow and powerful enough to trigger waves or a tsunami. (Photo by KBGSRAS / S. Lakamov/Anadolu via Getty Images)
Kamchatsky ya sufrió un terremoto este año. | Foto: Anadolu via Getty Images

La noche de este viernes, 12 de septiembre, se presentó un evento sísmico internacional de una magnitud 7.4, con una profundidad superficial en la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo golpeó la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de Rusia al rededor de las tres de la tarde del sábado, 13 septiembre, (horario de Rusia).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que podrían posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

No obstante, se han presentado bastantes temblores últimamente en la zona, puesto que este mismo día, pero a las 12:30 hora local, sucedió un sismo de 4.9 de magnitud en el océano Pacífico Norte, a 184 kms de distancia de la costa de Kamchatka.

Adicionalmente, el pasado miércoles 30 de julio en esta misma zona se presentó un megaterremoto 8.8 de magnitud, el cual generó una alerta de tsunami y mantuvo al pendiente a países al otro extremo del mundo como Colombia, Ecuador, Chile, entre otros.

Hasta el momento no se conocen las afectaciones del terremoto sucedido en Kamchatka, por lo que no hay cifras oficiales de heridos, ni víctimas fatales del mismo.

*Realizado con un informe de AFP*

