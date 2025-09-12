Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude la península de Kamchatka en Rusia

La noche de este viernes, 12 de septiembre, se presentó un evento sísmico internacional de una magnitud 7.4, con una profundidad superficial en la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo golpeó la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de Rusia al rededor de las tres de la tarde del sábado, 13 septiembre, (horario de Rusia).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que podrían posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

No obstante, se han presentado bastantes temblores últimamente en la zona, puesto que este mismo día, pero a las 12:30 hora local, sucedió un sismo de 4.9 de magnitud en el océano Pacífico Norte, a 184 kms de distancia de la costa de Kamchatka.

Adicionalmente, el pasado miércoles 30 de julio en esta misma zona se presentó un megaterremoto 8.8 de magnitud, el cual generó una alerta de tsunami y mantuvo al pendiente a países al otro extremo del mundo como Colombia, Ecuador, Chile, entre otros.

Hasta el momento no se conocen las afectaciones del terremoto sucedido en Kamchatka, por lo que no hay cifras oficiales de heridos, ni víctimas fatales del mismo.