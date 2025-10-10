Fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Suramérica

Este viernes 10 de octubre, se presentó un fuerte sismo de aproximadamente 7,8 de magnitud a una profundidad moderada en el pasaje de Drake, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El terremoto se dio en una zona que une el sur del continente americano con la Antártida. Además, debido a la fuerza del mismo, existe la posibilidad de que se generen tsunamis en los países cercanos al pasaje de Drake.

El sismo se dio cerca de las 3:30 de la tarde (hora local) en un área aislada de cualquier civilización, por lo que, de momento, no se cree que haya personas afectadas.

Sin embargo, las estadísticas no se han entregado aún con exactitud. Mientras tanto, las cuentas de X de los servicios geológicos de los países más cercanos al terremoto, Chile y Argentina, no se han pronunciado.

A la par, el Servicio Geológico Colombiano, mediante un comunicado, expresó que, al menos, en territorio colombiano, no hay probabilidades de tsunami.

“De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia por el sismo que se presentó en el punto conocido como pasaje del Drake, con una magnitud de momento de 7,8 y 10 kilómetros de profundidad, a las 3:29 p. m., hora colombiana”, informó la entidad.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras #sismo de magnitud 7.8, profundidad de 10 km, en el punto conocido como Pasaje del Drake ocurrido a las 15:29 hora local pic.twitter.com/HGFCaWQHhj — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 10, 2025

Este es el tercer terremoto que registra esta zona en lo que va del año 2025, puesto que en los meses de mayo y agosto se presentaron sismos de 7,4 y 7,5 de magnitud, respectivamente.