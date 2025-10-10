Suscribirse

Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Suramérica

Generó alerta por posibilidades de tsunami.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de octubre de 2025, 9:13 p. m.
Terremoto, sismo, temblor 123 RF
Terremoto de 7,8 sacude el sur de América. | Foto: 123 RF

Este viernes 10 de octubre, se presentó un fuerte sismo de aproximadamente 7,8 de magnitud a una profundidad moderada en el pasaje de Drake, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El terremoto se dio en una zona que une el sur del continente americano con la Antártida. Además, debido a la fuerza del mismo, existe la posibilidad de que se generen tsunamis en los países cercanos al pasaje de Drake.

El sismo se dio cerca de las 3:30 de la tarde (hora local) en un área aislada de cualquier civilización, por lo que, de momento, no se cree que haya personas afectadas.

Contexto: Así fue como México cambió la forma en que enfrenta los sismos después del devastador terremoto de 1985

Sin embargo, las estadísticas no se han entregado aún con exactitud. Mientras tanto, las cuentas de X de los servicios geológicos de los países más cercanos al terremoto, Chile y Argentina, no se han pronunciado.

A la par, el Servicio Geológico Colombiano, mediante un comunicado, expresó que, al menos, en territorio colombiano, no hay probabilidades de tsunami.

“De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia por el sismo que se presentó en el punto conocido como pasaje del Drake, con una magnitud de momento de 7,8 y 10 kilómetros de profundidad, a las 3:29 p. m., hora colombiana”, informó la entidad.

Este es el tercer terremoto que registra esta zona en lo que va del año 2025, puesto que en los meses de mayo y agosto se presentaron sismos de 7,4 y 7,5 de magnitud, respectivamente.

El pasaje de Drake, paso Drake o mar de Hoces, es una zona que registra una alta actividad sísmica, debido a que está justamente en la unión de las placas tectónicas de Suramérica y el Antártico; sin embargo, esta área no pertenece al Anillo de Fuego del Pacífico.

Contexto: Cómo saber si se acerca un terremoto: así funciona la nueva herramienta de Google para compartir alertas sísmicas desde Android

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Polo tras indagatoria por discriminación a víctimas de falsos positivos: “Vamos a seguir botando las mentiras a la basura”

2. Mujeres por la Democracia Colombia envió emotiva carta a María Corina Machado tras Premio Nobel de Paz, “tu ejemplo nos impulsa a seguir”

3. Petro notifica a Federico Gutiérrez que misión internacional de derechos humanos sí irá a Medellín: “Lenguaje grosero”

4. María Corina Machado no fue la primera en ganar un Premio Nobel para Venezuela: Esta es la historia de Baruj Benacerraf

5. El clima en Colombia para este puente del 11,12 y 13 de octubre de 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

terremotoTembloressismos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.