Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

El mandatario de izquierda hizo público el examen a través de sus redes sociales. Además, envió un mensaje a sus críticos.

12 de agosto de 2025, 1:40 p. m.
Gabriel Boric
Gabriel Boric, presidente de Chile | Foto: AP

A través de su cuenta en X, el presidente de Chile, Gabriel Boric, compartió los resultados de una prueba de drogas a la que se sometió recientemente, en medio de fuertes críticas de la oposición a su gobierno y a su persona, ya que algunas figuras han llegado a asegurar que el mandatario de izquierda es un habitual consumidor de drogas, algo que él ha negado.

“Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, inició en su mensaje el presidente chileno

“Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado.

Según se puede evidenciar en el documento, el mandatario chileno se sometió a distintas pruebas antidrogas el pasado 20 de junio, en las cuales a todas dio negativo. Entre las sustancias examinadas estuvo las anfetaminas, metabolito de cocaína (cocaína), opiáceos, fenciclidina y canabinoides (marihuana).

Información en desarrollo…

