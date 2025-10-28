Gobierno Trump realizó tres bombardeos letales en el Pacífico: mató a 14 personas y publicó impresionante video de los ataques

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este martes, 28 de octubre, que el Gobierno estadounidense, por orden del presidente Donald Trump, llevó a cabo nuevos bombardeos durante este lunes, 27 de octubre.

En total fueron tres los ataques letales en contra de cuatro buques que supuestamente transportaban drogas en el océano Pacífico.

Estas fueron dos de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos. | Foto: x: @SecWar

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”, dijo el funcionario por medio de su cuenta de X.

En el primer ataque, según informó, se destruyeron dos embarcaciones en las que se trasladaban ocho delincuentes y todos murieron. El segundo fue contra otro buque en el que iban cuatro sujetos, quienes también perdieron la vida.

Finalmente, en el último bombardeo se destruyó una embarcación y fueron dadas de baja tres personas, mientras que uno de los delincuentes sobrevivió al bombardeo.

“Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses“, manifestó Hegseth.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

En cuanto al sobreviviente, el secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que se iniciaron las labores de búsqueda y dieron comienzo a los respectivos protocolos. “Las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, añadió.

En la publicación, que acompañó con videos de cómo fueron los bombardeos, el funcionario aseguró que el Departamento de Estado se había dedicado a defender a otros países, pero las cosas bajo el mandato de Trump cambiaron por completo.

“Ahora, defendemos la nuestra”, escribió.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, complementó.

Pese a las fuertes críticas que ha recibido, que han llegado incluso por parte del presidente Gustavo Petro, Donald Trump ha mantenido su postura de tener una ofensiva contra el narcotráfico para evitar que la droga llegue a las calles de la nación norteamericana.