El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió el martes por decreto la Asamblea Nacional antes de una votación promovida por la oposición para destituirlo del cargo, en medio de una crisis política en el país insular.

El mandatario ha enfrentado más de dos semanas de protestas callejeras encabezadas por jóvenes manifestantes furiosos con la élite gobernante.

El decreto de disolución del Parlamento “entrará en vigor inmediatamente después de su publicación en transmisión de radio y/o televisión”, indicó la Presidencia en Facebook.

Miembros del ejercito de Madagascar | Foto: AFP

La víspera, en una declaración desde un lugar desconocido, el presidente descartó renunciar y llamó a “respetar la Constitución”. Fue su primera aparición desde que el fin de semana pasado un contingente militar se sumó a las protestas.

En otra publicación en redes sociales, Rajoelina defendió la disolución del Parlamento como una forma de “restablecer el orden en el seno de nuestra nación y reforzar la democracia”.

Las protestas comenzaron por los cortes de agua y de electricidad, aunque poco a poco fueron incluyendo denuncias contra la corrupción, los responsables políticos y la falta de oportunidades en el país.

Soldados se unieron el sábado a los manifestantes y pidieron a las fuerzas de seguridad que rechazaran “las órdenes de disparar” contra la población.

Protestas en Madagascar | Foto: AFP

Rajoelina, exalcalde de la capital Antananarivo, fue electo en 2018 y reelecto en 2023 por un nuevo quinquenio, en una votación boicoteada por la oposición.

Pero Rajoelina aseguró el lunes que estaba refugiado en un “lugar seguro” que no reveló, tras denunciar supuestos atentados contra su vida.

Así mismo, en el marco del conflicto, el ministro de las Fuerzas Armadas de Madagascar reconoció el domingo como nuevo jefe del ejército a un oficial elegido por una unidad militar que se unió a los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Andry Rajoelina.

El general fue designado por la unidad CAPSAT, que se amotinó el sábado y se sumó a las protestas antigubernamentales.

Andry Rajoelina | Foto: AFP

En 2009, esta base lideró una rebelión durante el levantamiento popular que llevó al poder al actual presidente.

Desde que empezó en septiembre este movimiento de protestas se han registrado al menos 22 muertos y más de un centenar de heridos, según un informe de Naciones Unidas.

Rajoelina desmintió el miércoles, lo que consideró “cifras erróneas” y estimó en 12 el número de fallecidos, todos “saqueadores, vándalos”, según señaló.