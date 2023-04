Gripe aviar: la OMS confirmó primer caso de muerte en China a causa de la enfermedad

Luego de que a finales del mes anterior, marzo, las autoridades sanitarias de China y la OMS confirmaran la detección del tercer caso de humanos detectados en ese país con la actual ola de gripe aviar, este martes, 11 de abril, se ha conocido un nuevo reporte por parte de dichas instituciones, el cual registra un panorama muy preocupante: el primer caso de muerte asociado a la enfermedad en ese territorio.

De acuerdo con el reporte de la OMS, citado por medios internacionales, la víctima mortal de esta enfermedad es una mujer que se había contagiado de la gripa aviar H3N8, virus que fue identificado en el mundo desde el año 2002.

Sobre la víctima, el informe de las autoridades sanitarias ha apuntado que se trata de una víctima de género femenino que habitaba en la provincia de Guangdong; al sur del país, y tenía 56 años.

Frente al caso particular también se apuntó que la paciente, ahora fallecida, había contraído la enfermedad desde finales del mes de febrero, y aunque inicialmente logró tratar la enfermedad de manera domiciliaria, las complicaciones derivadas del virus la obligaron a acudir a un centro asistencial donde fue hospitalizada desde el pasado 3 de marzo.

En el cuadro sintomático de la mujer, las autoridades habían destacado la presencia de un cuadro de neumonía que se consideraba grave, el cual se fue agravando.

La mujer inicialmente había manejado el caso de contagio de forma domiciliaria, pero debido a la complicación del estado de salud debió ser hospitalizada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien la noticia del deceso se confirma hasta mediados del mes de abril, medios internacionales precisan que el reporte aclara que la muerte se presentó desde el pasado 16 de marzo, y además del caso de contagio de gripe aviar, se relacionó con la existencia de otras enfermedades preexistentes en la mujer.

La mujer también había reportado haber estado expuesta a aves de corral, sin precisar si estas habían o no sido diagnosticadas con la presencia del virus.

Demás de las aves de corral, la mujer también tuvo contacto con especímenes ‘silvestres’ en un espacio que se describe como ‘escenarios próximos a su domicilio’; un hecho que también destacó la misma OMS en su informe.

Pese a que la mujer fue diagnosticada con la enfermedad, en medio de las investigaciones, las autoridades sanitarias también determinaron que no existían casos en los entornos cercanos a la mujer, ni personas o especímenes que presentaran síntomas relacionados con la enfermedad, lo que hace el caso un escenario extraño que amerita que las autoridades sigan poniendo la lupa en él.

En tanto no existen vestigios o muestras del virus en escenarios cercanos a la mujer que puedan servir como hipótesis para entender su caso de contagio, las autoridades han referido que la conducción o adquisición de la enfermedad también podría haberse desprendido incluso de una visita al mercado de aves, no obstante el hecho está en ‘especulación’, sin que hasta el momento se hubiese podido determinar su veracidad.

Si bien el caso hasta ahora salió a la luz con el informe de la OMS, la muerte se produjo a mediados del mes de marzo. - Foto: Getty Images

Uno de los hechos que mayor preocupación ha despertado en las autoridades sanitarias del mundo es que si bien el virus se conocía desde años atrás, en olas anteriores de contagio, este no había dejado víctimas mortales ni había generado tal grado de afectación como la actual, pese a que de momento aún se cuenta como positivo que no se presenten casos de contagio de humano a humano.

Sobre esta enfermedad, es importante destacar que si bien se ha adoptado el apelativo de ‘aviar’, su presencia no se ha limitado solamente a aves, sino que también se han registrado casos en roedores y otros animales de granja y domésticos como caballos y perros, e incluso en leones marinos y focas.

Recientemente, las autoridades sanitarias mundiales han encendido las alarmas por el incremento de casos en humanos, y por las masivas muertes que este virus ha despertado en animales, añadiendo que si bien el virus aún no se ha manifestado con posibilidades de transmitirse entre humanos, no se descarta que el ir mutando lo logre, lo cual haría de la enfermedad un reto aún más complejo para la comunidad médica, pues en condiciones actuales de ‘no transmisibilidad’ hace que el virus se propague de forma escasa, pero en otro escenario, la realidad sería diferente.

En virtud de lo anterior, la OMS ha apuntado la necesidad de que el virus y su evolución sigan siendo vigilados de cerca para entender sus mutaciones y lo que ellas representan.

Si bien la mujer había tenido contacto con animales de corral, se presume que si contagio se produjo en el mercado de animales. - Foto: Getty Images

*Con información de AFP