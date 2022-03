Guerra en Ucrania podría empeorar la pandemia de coronavirus, según OMS

El pasado 9 de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la pandemia de covid-19 “está lejos de haber terminado”.

“Este viernes (el 11 de marzo) se cumplirán dos años desde que dijimos que la propagación del covid-19 en el mundo podría calificarse de pandemia”, afirmó el experto en una rueda de prensa en Ginebra.

No obstante, esta alerta aumentó en los últimos días, luego de que la OMS dijera que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para intentar contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus en el mundo, especialmente en Europa, esta enfermedad podría convertirse nuevamente en una gran amenaza debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con esta entidad, aunque el número de casos ha disminuido considerablemente en relación con los siete días anteriores, la baja tasa de vacunación en Ucrania, que se ha visto limitada a causa de la guerra, así como de algunos sitios a los que llegaron los refugiados de ese país, podría representar un incremento en los casos graves de esta enfermedad y, por supuesto, en la cifra de muertos que dejaría la misma.

#Neurona 🦠 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el domingo que le preocupa que la guerra en #Ucrania pueda empeorar la pandemia de COVID19, y está tratando de hacer más para limitar la propagación de enfermedades infecciosas. pic.twitter.com/r95THZkRHZ — NeuronaSV (@NeuronaSV) March 14, 2022

Cabe recordar que, según información de Our World in Data, la tasa de vacunación en Ucrania apenas supera el 34 % de la población total; aunque el número de vacunados en su vecina Moldova tampoco es que sea bueno (29 %). Por esto, para la OMS es de suma importancia, no solo el fin de la guerra, sino mejorar las estrategias de inmunización en la región para evitar así un nuevo pico de la pandemia en el oriente de Europa.

“Desafortunadamente, este virus aprovechará las oportunidades para continuar propagándose (…). Nosotros, como organización, reconocemos que los países se encuentran en situaciones muy diferentes; enfrentan desafíos diferentes. Hay mucho movimiento y refugiados asociados con esta crisis”, indicó Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS sobre covid-19.

Por su parte, el doctor Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, fue mucho más claro frente a esta difícil situación de orden sanitario que se vive en Ucrania, asegurando que “sin duda” se presentará un incremento en los casos de covid-19 en Ucrania, teniendo en cuenta que a la baja tasa de vacunación se suman las complicaciones que tienen los habitantes de ese país para cumplir con los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio de este virus.

Sin embargo, solicitó a la comunidad internacional evitar revictimizar a las víctimas por medio de actos de xenofobia en su contra. Desde que inició la guerra, muchas personas consideran que los refugiados ucranianos podrían traer consigo la enfermedad a sus territorios, lo que ha causado rechazo y la creación de estereotipos en medio del conflicto armado.

“Tengamos mucho cuidado con nuestra retórica porque siempre surge esto que de alguna manera las personas que huyen de los horrores de la guerra van a traer cosas con ellos. Europa tiene mucho covid tal como está, y tiene que lidiar con eso, y los refugiados ucranianos no van a cambiar el tono en eso”, añadió Ryan.

Frente a este tema, y para evitar, primero, que los ciudadanos ucranianos se contagien de coronavirus, y segundo, alejarlos de los estereotipos, el Gobierno de Hungría se comprometió a donar vacunas a los refugiados ucranianos, en colaboración con la OMS. Mismo actuar es el que asumió Rumania, país que ha enviado equipos médicos que puedan no solo vacunar a estas personas, sino además realizarles pruebas contra esta enfermedad.

“Los socios humanitarios y los trabajadores de la salud deben poder mantener y fortalecer de manera segura la prestación de servicios de salud esenciales, incluida la inmunización contra el covid-19 y la poliomielitis, y el suministro de medicamentos vitales para los civiles en toda Ucrania, así como para los refugiados que cruzan a países vecinos”, concluyó la OMS en un informe oficial.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.