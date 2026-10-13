“Había una luz larga”: habló la joven que despertó en medio de su propio velorio; el video se volvió viral

Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, sorprendió a sus familiares y a los asistentes a su velatorio al despertar dentro del féretro, luego de permanecer aproximadamente ocho horas en una ceremonia fúnebre realizada en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.

De acuerdo con los datos conocidos, la menor habría sufrido un desmayo que llevó a su padre a creer que había fallecido, debido a que no percibía señales de respiración ni lograba detectar su pulso.

Abraham Ixcotoyac, padre de la joven, explicó en una entrevista concedida a TV Sac que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la transportaba en un vehículo particular hacia un centro asistencial.

Joven de 15 años resucita durante su velorio en #Guatemala. La menor había perdido la conciencia un día antes, su padre, un pastor evangélico, la llevó a una clínica pero al verla sin signos vitales decidió ya no dirigirse al hospital y fue a una funeraria. Nunca hubo una revisión médica ni tampoco un acta de defunción. Ahora, dicen que se trató de un milagro. — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 12, 2026

“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, manifestó el hombre durante la conversación.

Asimismo, indicó que, cuando se encontraban cerca de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, advirtió que la adolescente aparentemente no respiraba y tampoco presentaba pulso. Ante esta situación, asumió que había muerto.

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El padre de la joven también precisó que Yuleidy no alcanzó a ingresar a ningún centro hospitalario ni recibió asistencia médica antes de ser trasladada nuevamente a su hogar. “No ingresó a hospital ella”, expresó durante la entrevista.

Posteriormente, al considerar que su hija ya no presentaba signos vitales, el hombre acudió a una funeraria para obtener un ataúd y llevarla de regreso a la vivienda familiar, donde se organizó el velatorio.

La joven se despertó durante su propio velorio. Foto: X/@ehiramhurtado

Sin embargo, mientras se desarrollaba la ceremonia, las personas presentes notaron movimientos en el interior del féretro. Al darse cuenta de lo sucedido, los asistentes reaccionaron y acudieron rápidamente para auxiliar a la adolescente.

Tras este inesperado episodio, se informó que la joven se encontraba consciente y en proceso de recuperación.

De hecho, Yuleidy dio varias entrevistas tras lo sucedido: “Le doy gracias a Dios y a mis papás porque estoy viva. Todavía me tiemblan las manos, pero ya estoy recuperando mis fuerzas”, dijo a uno de los medios locales.

#MUNDO | 🇬🇹 Yuleidy Ixcotoyac, la joven que despertó del ataúd en Guatemala, narró tras volver à la vida que sintió un gran dolor en su corazón y de allí no supo nada más de ella. “Le doy gracias a Dios y an mis papás porque estoy viva. Todavía me tiemblan mis manos, pero ya estoy recuperando mis fuerzas “, fueron sus primeras palabras luego de volver à la vida. ¿Qué opinan? Los leemos — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) October 12, 2026

“No sentí nada, solo vi como una oscuridad, y queriendo buscar la luz, pero había una luz larga y llegué a esa luz. Cuando desperté, sentí como miedo y ¿por qué estoy aquí?, me preguntaba yo misma”, dijo la joven citada por Telemundo.