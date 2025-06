Habla el único sobreviviente del terrible accidente de avión en la India: contó el miedo que sintió al abrir los ojos

Sigue la conmoción y tristeza por el terrible accidente aéreo que se presentó en India. Un avión de la compañía Air India se estrelló contra un edificio pocos minutos después de despegar . Hasta el momento, no se conocen las razones por las que no pudo subir totalmente.

“Tenía miedo, me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", agregó.